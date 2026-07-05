Calciomercato Roma, Mijnans al PSV: sfuma definitivamente l’obiettivo seguito dai giallorossi

🚨🇳🇱 Sven Mijnans joins PSV Eindhoven from AZ Alkmaar, done deal and €14m fee agreed between clubs.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Mijnans will undergo medical on Monday as @RikElfrink reports and then sign a five year deal. pic.twitter.com/dCT5fFbEuV
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Svolta clamorosa ai Mondiali 2026. La FIFA ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, rendendo così disponibile l’attaccante degli Stati Uniti per l’ottavo di finale contro il Belgio, i...
Le prestazioni al Mondiale con il Marocco di Neil El Aynaoui, inevitabilmente, non stanno passando inosservate ad alcuni dei principali top club europei. Il centrocampista giallorosso si sta mettendo...
Flavio Cobolli, ancora una volta, non perde l'occasione per indossare i colori giallorossi. Il tennista, romano e romanista, che nella giornata di ieri ha sconfitto in cinque set Khachanov staccando i...
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