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Calciomercato Roma, Mijnans al PSV: sfuma definitivamente l’obiettivo seguito dai giallorossi

Mercato
di AlessandroLM
domenica, 05 luglio 2026 alle 21:10
sven mijnans 1
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Sven Mijnans non è più un’opzione di mercato per la Roma. Il centrocampista olandese, accostato nelle scorse settimane ai giallorossi, è infatti pronto a diventare un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. A riportarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha annunciato l’accordo totale tra il PSV e l’AZ Alkmaar per un’operazione da 14 milioni di euro. Il classe 2000 sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì prima di firmare un contratto della durata di cinque anni. Il club giallorosso aveva monitorato il profilo di Mijnans, ma il trasferimento al PSV mette fine a qualsiasi possibilità di vederlo approdare nella Capitale.

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