Calciomercato Roma: il Chelsea non apre al prestito di Garnacho. Costi alti

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
IL ROMANISTA (G. FASAN) - Raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala (...) l’attaccante argentino si è legato alla Roma ancora per un anno. Primo sospiro di sollievo per Gian Pier...
IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Quattro nomi, quattro pedine che andrebbero a stravolgere il volto della Roma di Gasperini. A Trigoria si vivono ore davvero frenetiche, con la “scadenza” del 13 luglio, g...
Certe storie non finiscono con una firma mancata. Non si interrompono alla scadenza di un contratto e nemmeno quando si svuota un ufficio a Trigoria. Ci sono uomini che diventano patrimonio di un club...
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