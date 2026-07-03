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Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa, pista in salita: i rossoblù valutano Aubameyang

Mercato
di AlessandroLM
venerdì, 03 luglio 2026 alle 17:22
artem dovbyk 3
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Il futuro di Artem Dovbyk resta da definire. Al momento, la pista più concreta sembra portare alla Spagna, dove sul centravanti ucraino ci sarebbe l’interesse del Betis. Finora, però, non si registrano passi concreti. Nelle ultime ore era emersa anche l’ipotesi Genoa. Il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni alla Roma per un eventuale prestito, ricevendo però una risposta chiara: Dovbyk può partire soltanto a titolo definitivo. La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra considerata alta dal Genoa. Anche per questo i rossoblù starebbero valutando profili alternativi per l’attacco, tra cui Pierre-Emerick Aubameyang. La situazione resta quindi aperta, ma la posizione della Roma appare netta: niente prestito, Dovbyk partirà solo davanti a un’offerta definitiva ritenuta adeguata.

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