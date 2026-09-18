TORRI: "Una delle partite più importanti dell'era Friedkin" - TRANI: "Non credo al centrocampista in più"

La Roma si appresta ad affrontare l'Inter nel big match dell'Olimpico. Domani, alle ore 18, la squadra di Gasperini scenderà in campo in una sfida che inevitabilmente non è come le altre. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento a punteggio pieno e per la Roma è la possibilità di confrontarsi, dopo un eccellente avvio di stagione, contro i campioni d'Italia in carica. Nell'etere romano la concentrazione è massima verso la sfida contro i nerazzurri: "Una delle partite più importanti sotto la proprietà Friedkin" afferma Piero Torri. Mentre Ugo Trani non crede a un possibile cambio di assetto: "Al centrocampista in più non ci credo".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Se vinci sabato il campionato rimane aperto, stessa cosa se perdi, stessa cosa se pareggi. Se la Roma vince diventerà più consapevole dei suoi mezzi anche contro squadre del genere e sa che non deve per forza perdere contro di loro (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Questa è una delle partite più importanti che gioca la Roma sotto la proprietà dei Friedkin, come contro il Napoli lo scorso anno (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Tra le due la favorita è l’Inter (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

Contro l'Inter vedo N’Dicka davanti Balerdi. Se dovesse giocare Molina, c’è la possibilità che Wesley vada a destra (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Una delle prove tattiche di ieri è stata Wesley a destra e Molina a sinistra. Sono convinto che, se Lorenzo Pellegrini avesse avuto più minuti nelle gambe, lo avrebbe schierato a sorpresa. La fiche su un Pellegrini titolare a Como ce la metto (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Darei un consiglio ai nostri giocatori per la partita di sabato contro l’Inter: tiriamo in porta. Martinez è un portiere che in questo momento è insicuro e sta soffrendo il momento (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Al centrocampista in più contro l'Inter non ci credo. Se Balerdi gioca al posto di Ndicka è solo perché sta meglio, perché Ndicka era stato fermo a lungo e secondo me non ha ancora il ritmo partita. Gasperini Wesley non lo leva mai. Se deve fare un cambio nello schieramento, allora mette Wesley a destra per fare la guerra con Dimarco, per rendere più difensivo l'esterno dell'Inter andandolo a prendere alto (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Atteggiamento più guardingo? No, secondo me la Roma non ci riesce, non è nel DNA di Gasperini, puoi provarci ma ti riesce male, secondo me. Per come sta la Roma atleticamente, per me deve fare una gara simile a quella vista con l'Atalanta, poi è chiaro che i rischi ci sono perché l'Inter è più forte dell'Atalanta. Ma il rischio in questo momento me lo posso prendere perché siamo alla quinta giornata, la Roma sta molto bene, giocherà in casa in un Olimpico che sarà fantastico (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)