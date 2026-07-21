VOCALELLI: "Summerville giocatore giusto per Gasperini" - TORRI: "Rimango perplesso per la situazione Pellegrini"

Entra nel vivo il mercato della Roma, con il colpo Summerville ormai ad un passo. Un acquisto promosso da Alessandro Vocalelli: "Do 8 al voto per Summerville: credo sia un giocatore giusto per Gasperini". Piero Torri si concentra invece sulla questione relativa al rinnovo di Pellegrini: "Più passano i giorni e più io rimango perplesso. Ma che ci vuole per mettere questa firma? Stanno discutendo sulla durata del contratto, fate 2+1 e trovate un accordo"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Secondo me è un giocatore di seconda fascia, io credo che siano altri i giocatori di prima fascia. Credo che quei soldi lì sono tanti e non vorrei che nel momento in cui lo prendi si porti dietro questo fardello, che ha pesato molto sulle spalle di Dovbyk. Parliamo di un buon giocatore, ma mi sembra che con quei soldi lì si poteva ambire a qualcosa di più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Anche la situazione Pellegrini, più passano i giorni e più io rimango perplesso. Ma che ci vuole per mettere questa firma? Stanno discutendo sulla durata del contratto, fate 2+1 e trovate un accordo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

50 milioni Summerville mi sembra esagerato, a me sembra un Saelemaekers migliore. Si tratta di un giocatore di seconda fascia, poi in Inghilterra costano 20 milioni in più. I valori dei giocatori inglesi sono aumentati dal fatto che lì soldi ne hanno tanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Una cosa rimane costante, la lentezza. E non può essere sempre colpa degli altri. Probabilmente non era colpa dei direttori sportivi, non era colpa di chi c’era prima, ma come sempre diciamo come una filastrocca il pesce puzza sempre dalla testa (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha quel problema da due anni e per un anno intero ha avuto un buco. Summerville ha caratteristiche fisiche-strutturali che possono farlo preferire ad altri giocatori (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

La questione Celik è stata una sconfitta per la Roma. Su Greenwood penso che abbiano fatto bene. Do 8 al voto per Summerville: credo sia un giocatore giusto per Gasperini. (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5)