News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

VOCALELLI: "Summerville giocatore giusto per Gasperini" - TORRI: "Rimango perplesso per la situazione Pellegrini"

Massimo Ascolto
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 9:37
big massimo ascolto
Aggiungi come fonte preferita su Google
Entra nel vivo il mercato della Roma, con il colpo Summerville ormai ad un passo. Un acquisto promosso da Alessandro Vocalelli: "Do 8 al voto per Summerville: credo sia un giocatore giusto per Gasperini". Piero Torri si concentra invece sulla questione relativa al rinnovo di Pellegrini: "Più passano i giorni e più io rimango perplesso. Ma che ci vuole per mettere questa firma? Stanno discutendo sulla durata del contratto, fate 2+1 e trovate un accordo"
_____
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
_____
Secondo me è un giocatore di seconda fascia, io credo che siano altri i giocatori di prima fascia. Credo che quei soldi lì sono tanti e non vorrei che nel momento in cui lo prendi si porti dietro questo fardello, che ha pesato molto sulle spalle di Dovbyk. Parliamo di un buon giocatore, ma mi sembra che con quei soldi lì si poteva ambire a qualcosa di più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Anche la situazione Pellegrini, più passano i giorni e più io rimango perplesso. Ma che ci vuole per mettere questa firma? Stanno discutendo sulla durata del contratto, fate 2+1 e trovate un accordo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
50 milioni Summerville mi sembra esagerato, a me sembra un Saelemaekers migliore. Si tratta di un giocatore di seconda fascia, poi in Inghilterra costano 20 milioni in più. I valori dei giocatori inglesi sono aumentati dal fatto che lì soldi ne hanno tanti (FERNANDO ORSIRadio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Una cosa rimane costante, la lentezza. E non può essere sempre colpa degli altri. Probabilmente non era colpa dei direttori sportivi, non era colpa di chi c’era prima, ma come sempre diciamo come una filastrocca il pesce puzza sempre dalla testa (MARCO VALERIO ROSSOMANDOManà Manà Sport, 90.9)
La Roma ha quel problema da due anni e per un anno intero ha avuto un buco. Summerville ha caratteristiche fisiche-strutturali che possono farlo preferire ad altri giocatori (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)
La questione Celik è stata una sconfitta per la Roma. Su Greenwood penso che abbiano fatto bene. Do 8 al voto per Summerville: credo sia un giocatore giusto per Gasperini. (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

6aa8dff0-7515-11ef-b2b6-fb0fab5e97c6

Taylor annuncia l'addio: a 47 anni di ritira l'arbitro inglese

lug 21, 17:03

Non c'è bisogno di spiegare perché Taylor è famoso, purtroppo, a Roma. Bene, secondo le informazioni del giornalista, il direttore di gara di Roma-Siviglia, e del rigore clamoroso non concesso per un...

garnacho

Calciomercato Roma, l'Aston Villa vira su Garnacho: contatti in corso con il Chelsea. Sul giocatore anche l'Arsenal

lug 21, 15:57

Con Summerville diretto verso la Roma, l'Aston Villa, che era sulle tracce dell'olandese, cambia obiettivo. Come scrive Fabrizio Romano i Villains hanno messo nel mirino Garnacho, anche lui nella list...

Tresoldi

Calciomercato Roma, dopo Summerville D'Amico lavora ad altri colpi: per Tresoldi presto si entra nel vivo. Difficile Moreira, non tramonta Nusa

lug 21, 15:31

La Roma sta per chiudere il primo colpo di mercato, ovvero Summerville. Il ds D'Amico però è al lavoro per completare la rosa. Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio, presto il club giallorosso...

NOTIZIE POPOLARI
5974055520693849978

LIVE - Calciomercato Roma: forte inserimento dell'Al Hilal per Summerville. ll giocatore valuta la destinazione araba. Il club giallorosso non parteciperà ad aste

lug 21, 11:12
Soulé

Calciomercato Roma: la Fiorentina punta Soulé. Parti al lavoro per cercare l'intesa

lug 21, 11:59
summerville

Summerville finalmente è romanista

lug 21, 8:56
IPA86297141

Calciomercato Roma, Moreira solo alle condizioni dei giallorossi

lug 20, 19:08
120106056-1762250c-3948-4cc4-b628-74ed19b48da1

Calciomercato Roma, il Liverpool mette nel mirino Koné: è in cima alla lista

lug 20, 18:42
Ibrahim-Mbaye-maturita-1758539161416

Mbaye, tentazione Roma

lug 21, 8:07
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading