MARCACCI: "Per la Roma svolta filosofica". TORRI: "Il mese di tolleranza per il FPF è un'opportunità"

Plusvalenze, Svilar, Greenwood: siamo al primo luglio e sono questi i temi che tengono banco dentro la Roma. "Il mese di tolleranza non sarebbe male come opportunità" ha detto Piero Torri. "Svolta filosofica" invece, il commento di Paolo Marcacci.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Il mese di tolleranza della UEFA non sarebbe male come opportunità, e quindi vorrebbe dire che siamo in un altro mese in cui le cessioni sarebbero sempre possibili. Io penso che lo sono sempre e in ogni caso. Credo che se a luglio si presentasse una squadra con un’offerta importante per Koné la Roma la prenderebbe in considerazione. Il pericolo delle cessioni non si è mica esaurito al 30 giugno (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha dato una svolta sia decisionale che filosofica, con tutti i contrappesi che verranno poi gestiti dai commercialisti del club per quanto riguarda ciò che di finanziario la UEFA non dimentica. La Roma lo ha posticipato. L’indirizzo di mercato sul quale prevale il dettato di Gasperini avallato dai Friedkin, porta a dire che c’è un tempo ancora per provare il tutto per tutto per Greenwood, ma sono iniziate anche le piste alternative. Io dico per fortuna sia perchè non c’è solo Greenwood, sia perchè bisogna irrobustire la rosa anche in un altro paio di ruoli, con nomi che sono usciti un po’ meno sui giornali (PAOLO MARCACCI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Eravamo tutti preoccupati per le plusvalenze che la Roma doveva fare al 30 giugno. Alla fine alla Roma, volendo esagerare, se ne è quasi fregata delle plusvalenze. Sicuramente le offerte giuste non sono arrivate, la stessa presunta offerta della Juventus da 40 milioni per Svilar non è un’offerta giusta perchè si tratta del miglior portiere della Serie A degli ultimi due anni. Tra l’altro un’offerta che è stata secondo me tutta una sceneggiatura (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

"Beati loro che hanno 100 milioni da spendere. Siccome serve Greenwood, servono due esterni, qualcosa troveranno. Con 100 milioni si trovano un sacco di cose e forse rimane anche qualcosa in tasca. Io penso che Gasperini sia praticamente il presidente della Roma a Roma, comandi lui, e quindi lui decide. Non vuole che vadano via i giocatori forti e vuole Greenwood. Ora è lui che fa il mercato, giudicheremo il lavoro di Gasperini, e sicuramente farà un ottimo lavoro perché ha dimostrato che quando si muove in prima persona sa fare un ottimo lavoro (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto sapere rifiutando l’offerta della Juve che 40 milioni per Svilar non bastano. E neanche 41. Penso che da 60 si possa parlare. Tra i big della Roma credo sia uno di quelli a cui Gasperini tiene di più. Su Koné e Soulé sicuramente Gasperini ha più elasticità, per 60 milioni per Koné sicuramente Gasperini non si incatena a Trigoria (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

"Molti romanisti hanno guardato con rispetto a quello che è successo nel mondo Lazio, a differenza di altri tempi. Diciamo che è stato anche qualcosa di epocale, non dico che si arrivi alla parola solidarietà, ma sicuramente con rispetto e anche con il pensiero che tante tifoseria non sarebbero riuscite a mantenere questa fermezza di far mancare tanta gente allo stadio. Lì è stato qualcosa senza precedenti, e il discorso rivalità o si gode per è stato vissuto in un altro modo" (PAOLO MARCACCI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Negli ultimi 10 anni si tende sempre a parlare di meno, prima c’erano molte più conferenze dei direttori sportivi. La tendenza, non solo della Roma, è quella di parlare di meno. 10 anni fa c’erano le conferenze stampa di presentazione del direttore sportivo ad esempio. Probabilmente le proprietà straniere, che oggi sono preponderanti, tendono a voler parlare sempre poco, a presentare poco, a fare i fatti senza parlare. Evidentemente è una loro caratteristica (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma è arrivata terza con questa squadra, se non cedi i titolari e ne aggiungi altri tre facendo un mercato da 100 milioni, bisogna lottare per lo Scudetto. Non è impossibile colmare il gap con l'Inter, è un'ambizione corretta (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)