La sosta per le nazionali sta per concludersi e il campionato di Serie A si prepara aripartire. Anche Trigoria si sta progressivamente ripopolando con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.Gasperini può sorridere: l'infermeria giallorossa si sta lentamente svuotando. Dybala e Mancini sono tornati a pieno regime e sono pronti a disposizione per la trasferta di Parma, con la possibilità di partire anche dal primo minuto. Buone notizie anche per Svilar, che, seppur con qualche accortezza, sta bene. Sulle possibili scelte di formazione di Parma è intervenuto Simone Valdarchi, che ha dichiarato:«Difficilmente gli argentini rientrati dagli impegni con la nazionale partiranno dall'inizio». Sempre in merito alla situazione offensiva della Roma, è arrivato anche il commento di Pruzzo sulla possibile convivenza tra Soulé e Dybala: «Possono coesistere perché sono forti».

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Soulé e Dybala possono coesistere perché sono forti. Non mi interessa il piede destro o sinistro. Insieme a Malen è un potenziale enorme (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Gli argentini faranno un unico allenamento venerdì. Di conseguenza, alla rifinitura di Roma-Parma, Wesley dovrebbe invece essere già a disposizione e partecipare all’allenamento di domani. Tornando agli argentini, con un solo allenamento a disposizione faccio fatica a pensare che possano partire titolari. Poi Gasperini ci può sempre sorprendere, ma io li vedo più in panchina. Gasperini preferisce sempre partire con chi ha potuto lavorare a Trigoria durante la sosta e quindi difficilmente gli argentini partiranno dall’inizio (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me Soulé va in panchina contro il Parma, anche perché c’è Dybala che è rientrato. Ma è anche una questione di gestione, non soltanto legata agli impegni con le Nazionali: inizia un nuovo ciclo, meno impegnativo rispetto al precedente, almeno all’inizio poi la chiusura è difficile (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Ha un fastidio quando deve calciare, ma è normale, ha messo gli scarpini da una settimana. Mi è stato detto che comunque a Parma giocherà, gli verranno chieste le sensazioni da qui a sabato, poi sicuramente ci sarà una domanda venerdì in conferenza (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Su Svilar c'è un minimo dubbio legato al fatto che non è ancora tranquillissimo quando calcia col piede, ma para senza problemi e al 95-97% giocherà contro il Parma (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)