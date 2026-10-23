ASSOGNA: "È ancora presto per capire se Pellegrini si opererà" - BALZANI: "La Roma anche con le assenze ci ha sorpreso ma il Napoli è più forte di quello che sembra"

La Roma si prepara alla sfida del Maradona contro il Napoli per l'ottava giornata di Serie A. Restano alcuni dubbi di formazione per il big match delle 18, resi ancora più complessi dal nuovo infortunio di Lorenzo Pellegrini. Sulla sua situazione, Paolo Assogna ha commentato: "È ancora presto per capire se Pellegrini si opererà". Francesco Balzani, invece, avverte sui pericoli dei partenopei: "Qui il livello si alza; in alcune partite il Napoli ha dimostrato di poter giocare bene".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Mora mi sembra troppo indietro, bisogna sperare che Malen non abbia un raffreddore, altrimenti diventa dura. Soprattutto nella gestione delle partite: bisogna fare in modo di arrivare a gennaio ancora lì, e poi sul mercato prendere giocatori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Ogni società dovrebbe rifugiarsi sul mercato ogni volta che ha un infortunio? Che succede quando recuperi i titolari? Dovevano prevedere che gli allenamenti di Gasperini non erano quelli a cui la Roma era abituata. La Roma ora si allena con la “A” maiuscola, prima non era così (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5)

Pellegrini aveva smesso di scendere in campo il 10 aprile per fare un lungo recupero, e da ieri parliamo di un nuovo infortunio con lungo stop: è un’emergenza per la Roma. In generale si è aperta una riflessione sulla durata del contratto, soprattutto su quanto questi giocatori più fragili possano portare a una composizione diversa della rosa. Dybala, Pellegrini e Kone si fermano spesso, e con i primi due devi fare i conti (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Mi aspetto che Cristante possa essere considerato nella trasferta di Napoli. Non vedo cambi tattici in attacco, con l’unico dubbio è quello legato a chi gioca tra Lulli e Molina, con l’italiano che è rimasto a riposo nella gara di Champions League con lo Slovan Bratislava (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Sul lungo periodo non avere un ricambio come Pellegrini può incidere ma con una Roma al completo non credo che avrebbe giocato una gara come quella di domani”. Poi sul Napoli: “Zambo Anguissa potrebbe giocare domani, Rrhamani ha avuto qualche problema ma dovrebbe partire dal primo minuto (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

È ancora presto per capire se Pellegrini si opererà, ma sicuramente è un brutto colpo per lui. La sua faccia all’uscita dal campo comunicava molto. Ero convinto che l’intervento e la pausa lunga avessero risolto la situazione, non mi aspettavo una ricaduta (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me sarebbe stato obbligatorio chiedere una vittoria a Napoli se avessi avuto tutti a disposizione, hai tante assenze pesanti. Se mi mettono davanti la firma per il pareggio, la metto, il Napoli è più forte di quello che sembra. È vero che la Roma anche con le assenze ci ha sorpreso, ma qui il livello si alza un po', il Napoli in alcune partite ha dimostrato di poter giocare bene (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)