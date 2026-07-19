News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Summerville, prima apertura sullo stipendio: ora si tratta

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 10:13
Summerville-4
Aggiungi come fonte preferita su Google
L’accelerata è arrivata. La calma di Gasperini in conferenza ha trovato giustificazione nelle novità pervenute in serata, con la Roma che sta provando a portare Summerville nella Capitale. A Trigoria frenano gli entusiasmi, sottolineando come l'affare rimanga complicato. (...) C'è un'apertura del giocatore, che ha iniziato a scendere dalla sua richiesta iniziale da 6 milioni netti all'anno. I Friedkin mettono sul piatto uno stipendio massimo da 4 milioni più bonus: o così, o avanti il prossimo. (...) D'Amico ha fatto sapere al West Ham di poter arrivare a 45 milioni per il cartellino di Summerville, meno rispetto ai 53 milioni previsti dalla clausola. Ora si aspetta una risposta dal club inglese, prima di procedere con l'offerta formale. Nessun aggiornamento, invece, sul fronte Moreira, con lo Strasburgo che spara alto e la Roma che valuta alternative. Dopo i rinnovi di Mancini e Cristante, D'Amico e Pocetta trattano ancora per la firma di Pellegrini. Il calciatore è tornato a Roma e da domani si allenerà a casa con un preparatore atletico.
(corsera)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

gasperini-in-the-box-1

Il più lucido dentro e fuori Trigoria

lug 19, 12:26

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Tre o meglio ancora quattro innesti per rafforzare una squadra che ha chiuso al terzo posto la scorsa stagione. Gasperini si conferma il più lucido, dentro e fuori Trigoria, ne...

gasperini pre parma 2

Roma, Gasp bussa ai Friedkin: ultimo rilancio su Summerville "Siamo un diesel, ora i colpi"

lug 19, 11:16

Sempre il solito problema. "Speravo che l'ingresso in Champions League avrebbe risolto la questione del fair play finanziario, ma non è così". La stagione romanista riparte con le parole del tecnico G...

D'amico

D’Amico al lavoro durante l'amichevole tra la Roma e la Primavera: il ds ripreso al telefono a Trigoria (VIDEO)

lug 19, 11:09

La nuova Roma prende forma anche fuori dal campo. Durante l’amichevole di questa mattina tra la prima squadra e la Primavera, terminata 6-0 per gli uomini di Gian Piero Gasperini, Tony D’Amico è stato...

NOTIZIE POPOLARI
crysencio summerville

LIVE - Calciomercato Roma: offerti 40 milioni di euro per Summerville. Il West Ham rifiuta e ne chiede 50. Contatto diretto tra Gasperini e il calciatore

lug 18, 16:14
5dd8d990c136-eva2020

Conferenza stampa, GASPERINI: "Un po' lenti nel rinnovo di Celik, ma ci rinforzeremo. A volte cambiano troppe informazioni. Greenwood e Summerville profili prendibili? Evidentemente no ma per scelta" (VIDEO)

lug 18, 13:54
Gasperini e Scala

AMICHEVOLE, Roma-Roma Primavera 6-0: doppietta di Dovbyk e Dybala, in gol anche Soulé e Cristante (VIDEO)

lug 19, 8:46
bab 66ccec639b51a.r_d.1009-934-9078-300x170

Calciomercato Roma, torna d’attualità Savona per la fascia destra

lug 19, 9:55
garnacho

Calciomercato Roma: Summerville non esclude Garnacho. Possibile doppio colpo per Gasperini

lug 18, 19:35
garnacho

Calciomercato Roma: l'Aston Villa ha chiesto informazioni per Garnacho. L'argentino dà priorità ai giallorossi

lug 18, 22:15
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading