Summerville, prima apertura sullo stipendio: ora si tratta

L’accelerata è arrivata. La calma di Gasperini in conferenza ha trovato giustificazione nelle novità pervenute in serata, con la Roma che sta provando a portare Summerville nella Capitale. A Trigoria frenano gli entusiasmi, sottolineando come l'affare rimanga complicato. (...) C'è un'apertura del giocatore, che ha iniziato a scendere dalla sua richiesta iniziale da 6 milioni netti all'anno. I Friedkin mettono sul piatto uno stipendio massimo da 4 milioni più bonus: o così, o avanti il prossimo. (...) D'Amico ha fatto sapere al West Ham di poter arrivare a 45 milioni per il cartellino di Summerville, meno rispetto ai 53 milioni previsti dalla clausola. Ora si aspetta una risposta dal club inglese, prima di procedere con l'offerta formale. Nessun aggiornamento, invece, sul fronte Moreira, con lo Strasburgo che spara alto e la Roma che valuta alternative. Dopo i rinnovi di Mancini e Cristante, D'Amico e Pocetta trattano ancora per la firma di Pellegrini. Il calciatore è tornato a Roma e da domani si allenerà a casa con un preparatore atletico.

(corsera)