Genoa mancherà gran parte dell'asse a cui l'allenatore della Cinque titolari, praticamente mezza squadra. Che poi magari a Gasperini la differenzazione tra titolari e riserve non piace e lo ha detto a chiare note qualche giorno fa. Ma di fatto è la realtà e domani contro ilmancherà gran parte dell'asse a cui l'allenatore della Roma si è affidato in questo avvio di stagione (...)

Sarà una "Roma a pezzi" quella che andrà a caccia della vittoria contro l'ex De Rossi, con l'aggiunta di una sconfitta come quella contro il Real Madrid che se da una parte aggiunge dall'altra toglie (...)

Svilar tra i pali, di Cristante e di Koné in mediana, di Dybala e di Malen in attacco. Assenze pesantissime a cui Gasp ovvierà con il lancio dei giovani Pisilli, Mora e Castro (...) Domani sera quindi Gasperini dovrà fare a meno ditra i pali, die diin mediana, die diin attacco. Assenze pesantissime a cui Gasp ovvierà con il lancio dei giovani Pisilli, Mora e Castro (...)

Ma l'attesa oggi è soprattutto per l'esito degli esami a cui si sottoporranno sia Koné che Dybala, usciti entrambi per problemi muscolari mercoledì sera. C'è ovviamente molta più apprensione per il centrocampista francese, uscito tra le lacrime e con la maglia a coprirsi il volto. In attesa della diagnosi il rischio è una lesione al bicipite femorale. Sembra invece meno grave il problema per Dybala, se tutto andrà come previsto l'argentino dovrebbe saltare solamente il Genoa domani.

(Gasport)