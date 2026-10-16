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Roma a pezzi

La penna degli Altri
di R.P.
kone infortunio
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Cinque titolari, praticamente mezza squadra. Che poi magari a Gasperini la differenzazione tra titolari e riserve non piace e lo ha detto a chiare note qualche giorno fa. Ma di fatto è la realtà e domani contro il Genoa mancherà gran parte dell'asse a cui l'allenatore della Roma si è affidato in questo avvio di stagione (...)
Sarà una "Roma a pezzi" quella che andrà a caccia della vittoria contro l'ex De Rossi, con l'aggiunta di una sconfitta come quella contro il Real Madrid che se da una parte aggiunge dall'altra toglie (...)
Domani sera quindi Gasperini dovrà fare a meno di Svilar tra i pali, di Cristante e di Koné in mediana, di Dybala e di Malen in attacco. Assenze pesantissime a cui Gasp ovvierà con il lancio dei giovani Pisilli, Mora e Castro (...)
Ma l'attesa oggi è soprattutto per l'esito degli esami a cui si sottoporranno sia Koné che Dybala, usciti entrambi per problemi muscolari mercoledì sera. C'è ovviamente molta più apprensione per il centrocampista francese, uscito tra le lacrime e con la maglia a coprirsi il volto. In attesa della diagnosi il rischio è una lesione al bicipite femorale. Sembra invece meno grave il problema per Dybala, se tutto andrà come previsto l'argentino dovrebbe saltare solamente il Genoa domani.
(Gasport)

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