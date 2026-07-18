Oggi parla Gasperini. Doppia seduta a Trigoria

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Parla Gasperini e la curiosità attorno alle sue dichiarazioni è elevata. A maggior ragione dopo la vicenda legata a Celik, promesso sposo della Roma che alla fine ha scelto la Juventus. Tra le due sedute di allenamento in programma oggi, Gasperini tornerà in sala stampa a Trigoria (ore 14) per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Dal mercato che non ha ancora regalato volti nuovi al tecnico di Grugliasco ai tre rinnovi richiesti a gran voce, ma di cui uno concretizzato (Dybala), uno sfumato (Celik) e uno da definire Pellegrini).

Una conferenza dalla quale si evincerà lo stato d'animo del piemontese a poche ore dal caso Celik. Il turco era atteso a Trigoria per firmare il nuovo contratto da 3,1 milioni netti e oggi si sarebbe dovuto aggregare alla squadra per il ritiro. Il blitz della Fiorentina non aveva scalfito l'accordo con la Roma, mentre è andato in porto l'inserimento della Juventus di una settimana fa. Celik si è legato al club bianconero per tre anni, firmando a 3,8 milioni netti (compreso il bonus fedeltà) a stagione. La cifra da cui partiva il turco sei mesi fa, quando cominciarono le prime negoziazioni con l'ex ds giallorosso Massara, oggi Chief Football Officer dei bianconeri. Nel frattempo, Koné, che resta nel mirino di Chelsea e Manchester United, non sarà presente in Galles, ma si riaffaccerà a Trigoria intorno al 10 agosto.