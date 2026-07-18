Oggi parla Gasperini. Doppia seduta a Trigoria

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si fa sempre più intenso il calciomercato della Roma, con la dirigenza giallorossa che deve fare una svolta a questa fase di empasse, mettendo a disposizione di Gasperini più di qualche volto nuovo. I...
Un annuncio a sorpresa, nel momento in cui la Roma ha più bisogno di risposte. Gian Piero Gasperini parlerà oggi a Trigoria, in una conferenza stampa convocata un po' a sorpresa e destinata ad andare...
Cinquantacinque giorni da Verona-Roma e il ritorno in Champions League, zero acquisti, cessioni solo marginali (un bene si dirà, ma i conti vanno sistemati), un rinnovo su tre dei giocatori scaduto po...
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