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L'ora delle scelte

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 18 luglio 2026 alle 8:07
Gasperini
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tare la proprietà del Chelsea (che controlla la squadra fran-cese) al momento non sembra nelle possibilità dei Fried-kin.
La mancata conferma di Ce-lik ha riaperto il mercato dei laterali e nelle ultime ore diversi profili sono stati proposti a D'Amico. Tra questi il brasiliano Dodo della Fioren-tina, che però non convince Gasperini. Oltre a lui anche
Molite sul quale la pirionza
comunitario, e Belghali che però lascia spazio a dubbi sulla condizione fisica. A inizio settimana, invece, sarà più chiara la situazione di Tresol-di col Bruges che deve ancora esporsi sulla valutazione del cartellino e sulle intenzioni.
La Roma farà di tutto per portarlo alla corte di Gasperini.

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