L'ora delle scelte

tare la proprietà del Chelsea (che controlla la squadra fran-cese) al momento non sembra nelle possibilità dei Fried-kin.

La mancata conferma di Ce-lik ha riaperto il mercato dei laterali e nelle ultime ore diversi profili sono stati proposti a D'Amico. Tra questi il brasiliano Dodo della Fioren-tina, che però non convince Gasperini. Oltre a lui anche

Molite sul quale la pirionza

comunitario, e Belghali che però lascia spazio a dubbi sulla condizione fisica. A inizio settimana, invece, sarà più chiara la situazione di Tresol-di col Bruges che deve ancora esporsi sulla valutazione del cartellino e sulle intenzioni.

La Roma farà di tutto per portarlo alla corte di Gasperini.