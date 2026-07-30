L'attesa di Pelle

Sembra esserci un solo vero motivo per cui la Roma non ha fretta di rinnovare il contratto di Pellegrini, pur essendo in piena emergenza sulla trequarti, e se Lorenzo, da un mese senza squadra, non smania per mettere la firma su un accordo che sembra solamente da ratificare con la firma. Il calciatore non potrebbe infatti allenarsi oggi e neanche domani, quando la Roma raggiungerà il Galles per la seconda parte del ritiro, per i postumi di un intervento chirurgico effettuato in gran segreto subito dopo la fine del campionato. Il calciatore è stato infatti sottoposto a una piccola operazione - per certi versi quasi banale - una volta calato il sipario sulla Serie A con la conquista della qualificazione in Champions, impresa della quale non ha goduto fino in fondo essendo fuori per infortunio dal 10 aprile.

Lontano da occhi indiscreti, senza comunicati né annunci social, ma in accordo con il club, Pellegrini ha raggiunto in Finlandia il lettino del prof. Lempainen, uno degli specialisti di fiducia del presidente, allo scopo di pulire la cicatrice infiammata dell'operazione di maggio del 2025 al tendine del retto femorale della coscia destra. [...]

La notizia dell'intervento è rimasta nascosta per volontà del calciatore, forse preoccupato che questo aspetto potesse minare eventuali discorsi sul suo futuro. La Roma, però, non ha mai scaricato uno del suoi capitani: la trattativa per il rinnovo è cominciata con Massara e sta proseguendo con D'Amico, i compagni tutti attendono con trepidazione il momento in cui potranno riabbracciarlo. [...]

L'accordo tra calciatore e società, infatti, è di fatto raggiunto sulla base di uno stipendio netto da 2,5 milioni più bonus fino al 2028 (biennale) con opzione di prolungamento a favore del: la Roma per estendere l'accordo di una stagione in più, quindi al 2029. Avendo rinunciato a circa 3,5 milioni netti l'anno di ingaggio (ne guadagnava 6), Pellegrini s'aspettava un triennale da subito. Pur di continuare a vestire la maglia che ha sempre amato, Lorenzo dovrebbe aver accettato un ulteriore sacrificio. Una scelta fatta anche da Cristante, che ha accettato solo una piccola estensione dell'accordo, dal 2027 al 2028, senza pretendere oltre. Nel frattempo, fatica ogni giorno con i fisioterapisti per accorciare i tempi del recupero: anche i giorni di vacanza, quest'anno, sono stati per lui giorni di lavoro. L'anima della Roma è nell'appartenenza dei suoi senatori.

(Corsport)