Koné via? Engels e Danilo i sostituti

Domani l'affronterà nella finale per il terzo posto al Mondiale, ma anche in futuro l'Inghilterra potrebbe far parte della vita di Koné. Il francese è nel mirino di United e Chelsea che nei prossimi giorni dovrebbero avanzare un'offerta alla Roma consapevoli del fatto che i giallorossi devono mettere a segno una plusvalenza per chiudere il contenzioso con l'Uefa (...)

Tra i profili monitorati nelle ultime settimane spiccano Arne Engels del Celtic e Danilo Santos del Botafogo. Il belga costa 25 milioni e piace al Nottingham. Il brasiliano ha un valore leggermente più alto ed è reduce da un mondiale non brillantissimo. Un'altra candidatura presa in considerazione è quella di Timber, in uscita dal Marsiglia e nel mirino pure del Besiktas.

(Gasport)