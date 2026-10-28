IL PUNTO DEL MERCOLEDI - D'UBALDO: "Lulli e Pisilli gli ultimi regali lasciati in dote da Bruno Conti" - CARMELLINI: "Tutta roba Made in Rome"

Sui quotidiani romani si parla della vittoria giallorossa sul Cagliari, in particolari della linea verde romanista. "Ma la squadra di Gasperini non si è persa d'animo e in sette minuti ha ribaltato il risultato, grane ai gol di due giovani romani, Lulli e Pisilli, gli ultimi regali lasciati in dote da Bruno Conti", scrive Guido D'Ubaldo sul Corriere dello Sport. Così invece Tiziano Carmellini sulle colonne de Il Tempo: "Con il Cagliari non è mai una formalità e per mettere in sicurezza i tre punti, preziosissimi, Gasperini deve fare i cambi giusti. Prima si affida alla «sua» linea verde preferita: Lulli segna il gol del vantaggio poi mette sui piedi di Pisilli il raddoppio. Tutta roba Made in Rome, mica no."

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Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

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A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Roma ha risposto velocemente al vantaggio del Cagliari e ha rovesciato momentaneamente il tavolo con due ragazzi del vivaio, Lutti e Pisilli, così come nella Lazio è andato segno Floriani. A dimostrazione che è importante avere radici robuste Capaci di sostenere una squadra che ha fatto a meno di Svitar, Konè, Pellegrini e Dybala per infortunio e si è permessa il lusso di tenere inizialmente fuori per scelta Malen e Wesley, i due che proprio Gasperini aveva preso l'anno scorso ad esempio: servivano altri giocatori di questo livello. Evidentemente è stato accontentato, se ha potuto fare turn over anche con tante assenze. Fatto sta che, dopo il pareggio di Maldini, proprio un altro nuovo arrivato e giovanissimo si è alzato dalla panchina e ha firmato di testa - lui, così piccolino, deve essere sembrato un gigante agli occhi dei tifosi - il gol che ha riportato avanti la Roma, prima del sigillo di Malen. Insomma, Lazio e Roma si sono fatte sentire, con 10 reti in questo turno infrasettimanale. Tocca alle milanesi rispondere subito, rinviando come detto a domani i pensieri del derby.

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G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Per la Roma era fondamentale tornare a vincere, per non perdere contatto dalla straripante Lazio e in attesa dell'Intei che oggi scenderà in campo contro il Venezia fanalino di coda del campionato. C'è riuscita anche se la partita si era messa subito in salita, con il rigore rilevato dal sfar e messo a segno da Nzola. Ma la squadra di Gasperini non si è persa d'animo e in sette minuti ha ribaltato il risultato, grane ai gol di due giovani romani, Lulli e Pisilli, gli ultimi regali lasciati in dote da Bruno Conti, che in estate ha salutato La Roma dopo 53 anni, oltre mezzo secolo di pura fede giallorossa, di scudetti e coppe Italia, di tanti talenti portati in prima squadra. Poi nel finale ci hanno pensato altri due giovani a evitare la beffa: Rodrigo Mora, 19 anni, in gol di testa su assist di Ghilardi, 23. Ancora una volta coni cambi Gasperini ha messo al sicuro il risaltato. Emanuele tulli è l'ultima scoperta del tecnico torinese: era corto in difesa dopo la fuga di Celik verso Torino e lo ha chiamato in ritiro. (...) LA Roma proprio lunedì gli ha rinnovato il contratto fino al 2031. l'altro romano cresciuto nel vivaio è Pisilli, autore del secondo gol su assist del più giovane compagno. A 22 anni sembra già un veterano, tanto che contro lo Slovan Braraslava ha indossato la fascia di capitano. Già quattro gol all'attivo in questa stagione. Lanciato da Mourinho, valorizzato da Gasperini, che lo scorso anno lo ha lasciato per qualche mese in panchina per fargli capire meglio il suo calcio. Può giocare a centrocampo o da trequartista, non esce più di squadra. Tra le formazioni di vertice la Roma è quella che attinge dì più dal vivaio. (...)

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M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Una partita strana, prendiamoLa alla larga. Una partita che la Roma ha vinto segnando quattro gol però, incredibile ma vero, subendo e soffrendo troppo il Cagliari. Una prestazione, quella giallorossa, fatta di tante cose belle e forse altretnate brutte.gASPERINIi, maestro nella gestione e risorse umane, ha sfruttato ancora una volta fino in fondo la propria rosa, ha azzeccato i cambi dalla panchina e ha portato a casa, con qualche brivido di troppo, altri tre punti. Cominciamo con una storia legata proprio al turnover. tRE turni di campionato in bianco. Possibile? Sì, possibile. Ma davvero stiamo parlando di Donny Malen, il centravanti dal gol facile, anzi facilissimo? Esattamente. Non era mai capitato che restasse a digiuno così a lungo in Serie A e il dato alla vigilia della partita contro il Cagliari, onestamente, ha fatto un certo, rumoroso effetto. Alla pari con quello avvertito allo stadio e nelle case minane al momento dell'annuncio della formazione: Malen in panchina. Ma come Malen in panchina? Sì, tutto vero. (...) Protagonista assoluto della prima frazione in casa Roma è stato Lulli, autore di un gol, dell'assist gol per Pisilli, di due salvataggi strappacore a pochi passi dalla linea bianca e di un recupero da libro Cuore a tutta velocità. Tanta roba, a conferma - però - che intorno a lui troppe cose targate di giallo e rosso non stavano andando bene. Ormai chi affronta la squadra di GPG spesso e volentieri preferisce (quasi) rinunciare al gioco, alla manovra lavorata puntando ad arrivare prima possibile dalle parti dell'area romonista. Quindi con estrema velocità e in spazi profondi. E questo la Roma non lo digerisce bene. Dopo meno di un'ora di gara, fuori un mediano, dentro Mora e dentro pure Malen. È andata a finire che proprio i due nuovi entrati hanno messo a posto le cose dopo che il Cagliari aveva preso in mano con il gioco la partita (...)

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T. CARMELLINI - IL TEMPO

(...) L'anticipo della nona giornata, aspettando le partite di oggi, si è concluso all'Olimpico con la Roma di Gasperini che si rialza dopo il 3-3 di Napoli. Con il Cagliari non è mai una formalità e per mettere in sicurezza i tre punti, preziosissimi, Gasperini deve fare i cambi giusti. Prima si affida alla «sua» linea verde preferita: Lulli segna il gol del vantaggio poi mette sui piedi di Pisilli il raddoppio. Tutta roba Made in Rome, mica no. Poi, quando il Cagliari torna e prova la beffa, i cambi del tecnico in tre minuti rimettono le cose alloro posto: Mora e Malen per il 4-2 finale consacrato anche da un paio di belle cose di Gollini. Altro bel segnale di crescita per il gruppo giallorosso. (...)