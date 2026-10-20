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Dybala, è solo un pit stop

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
dybala 3
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La paura è durata il tempo di una risonanza, poi Paulo Dybala ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La Joya si è fermata, ma stavolta senza drammi: una piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro, un contrattempo di poco conto che non cambia i programmi della Roma e soprattutto non riaccende gli spettri del passato. Qualche giorno di riposo, la ripresa graduale con il gruppo e la voglia di tornare presto protagonista. Gasperini lo aspetta, i tifosi anche: l’obiettivo è riabbracciare l’argentino tra circa una settimana, con lo sguardo rivolto alla gara di campionato contro l’Udinese e alla trasferta di Manchester. Nessun allarme rosso come in passato, solo un pit stop prima di tornare a fare coppia con Malen [...].
Sicuramente sia Paulo che Gasp si aspettavano un rientro in settimana dopo essersi fermato contro il Real Madrid e aver saltato precauzionalmente la partita contro il Genoa. Dopo i primi esami al polpaccio, infatti, non sembravano esserci problemi particolari, tanto che il tecnico aveva pensato di portarlo in panchina già contro il club ligure. Poi, insieme allo staff, ha preferito non rischiare. Domenica, durante un allenamento completo a Trigoria, Paulo ha avvertito ancora un leggero fastidio: da qui la decisione di sottoporlo a una nuova risonanza che ha individuato una piccola lesione inizialmente nascosta da un edema. I medici giallorossi lo hanno rassicurato: niente di preoccupante. Solo una seccatura in più [...].
Adesso il conto alla rovescia è cominciato. Lo staff medico romanista ha già preparato un programma di rientro: è stato comunicato a Dybala che tra circa quattro giorni dovrebbe riprendere ad allenarsi prima individualmente e poi con il gruppo, con la possibilità di tornare tra i convocati martedì prossimo contro il Cagliari oppure, ed è la soluzione più probabile, nella sfida contro il sabato 31 ottobre contro l’Udinese. La Roma chiaramente vuole riaverlo al meglio e senza correre rischi, anche in vista dell’appuntamento con il Manchester United all’Old Trafford e della successiva gara di campionato contro il Sassuolo, entrambe nel mirino dell’argentino per le prossime due settimane.
Paulo è sereno, consapevole che si tratta di un piccolo imprevisto legato anche ai tanti impegni e ai pochi giorni di riposo [...]. La Joya si sente bene, è carica, è pronta a tornare in campo da dove ha lasciato. Gli manca ancora il gol, ma in questo avvio di stagione è stato essenziale per la regia dell’attacco e per il suo feeling con Malen.
(Corsport)
Dybala

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