News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Dybala e Lautaro, amici da scudetto

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 18 settembre 2026 alle 7:36
dybala 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
Paulo e Lautaro, argentini diversi. Inevitabile a pensarci bene. Prendete una cartina, un mappamondo o semplicemente aprite internet: l'Argentina è l'ottavo stato più grande del mondo per superficie (...)
Quindi immaginate cosa possono avere in comune Dybala, nato nella provincia di Cordoba e Martinez, nativo di Bahia Blanca, città portuale sulla costa (...) Per carità, ha ragione Gasperini quando dice che parlerà di scudetto solamente dopo la ventesima giornata, però Roma-Inter è un crocevia importante per capire soprattutto a che punto sono arrivati i giallorossi. Dybala è il portabandiera romanista, addirittura più di Malen, bomber incompreso e rinato sotto Gasp (...)
Nel Paese dove anche un calciatore di quarta categoria ha un il suo soprannome, Dybala è la Joya e Lautaro Il Toro, e senza volerlo è la prima discriminante tra i due. Dybala è la classe, la bellezza fatta calcio. Martinez una seconda punta in grado di trasformarsi in prima(...)
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

Wesley

Gasp fa le prove: a sinistra ancora Molina. Wesley cambia lato per fermare Dimarco

set 18, 8:39

Oggi rifinitura, poi la squadra dormirà a Trigoria per fare gruppo e rimanere concentrati sulla sfida di sabato (...) Tutti a disposizione di Gasperini che ha ritrovato anche Hermoso. A completare il...

stadio roma

Stadio Pietralata, il commissario Sessa: "Entro settembre si chiuderà l'iter amministrativo"

set 18, 8:36

Lo stadio della Roma aspetta la chiusura della Conferenza dei Servizi, passaggio obbligato perché l'impianto di Pietralata venga inserito definitivamente nel dossier Euro 2032. "Credo che a fine mese...

olimpico tifosi

In arrivo 3500 tifosi nerazzurri: i nodi viabilità e parcheggi

set 18, 8:32

Nella Capitale è previsto l'arrivo di 3.500 tifosi dell'Inter per il big match di domani. La Questura metterà in campo un nutrito servizio d'ordine, controlli fin dalla mattinata ai caselli autostrada...

Svilar

Parla Svilar: "Ora so parare i pensieri negativi". "La Juventus? Mai avuto un colloquio su questa cosa"

set 18, 8:16

"Il mio vero nemico è il pensiero" dice Svilar. "Penso, è più difficile di parare. Perché è più semplice essere sempre sotto pressione con gli interventi, lì non hai tempo di ragionare, ti aiuti con l...

NOTIZIE POPOLARI
Darmian

Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

set 17, 14:41
gasperini

GASPERINI: "L'asticella si alza lavorando su noi stessi. Scudetto? La gente deve sognare, vuole il massimo. Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà"

set 17, 13:41
exclusive-as-roma-27-28-kits-to-pay-homage-to-three-founding-clubs

As Roma, prime indiscrezioni sul kit 2027-2028: sarà un omaggio ai 3 club fondatori

set 17, 21:05
malago

Figc verso il commissariamento per il mancato tesseramento di Malagò: l’ipotesi è che l’ex presidente del Coni possa fare il commissario

set 17, 15:36
mora

MORA: "La Roma è un club prestigioso, Gasperini è esigente. Il mio primo gol è stato emozionante"

set 17, 17:05
Screenshot 2026-09-17 201144

Nuovo taglio di capelli per Gasperini: il tecnico si rifà il look in vista dell'Inter (FOTO)

set 17, 20:11
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading