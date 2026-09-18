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Dubbio centrale

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 18 settembre 2026 alle 7:44
ndicka
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La Roma prepara la grande sfida. A Trigoria si alza il sipario sull'ultimo allenamento prima del big match contro l'Inter, una partita che ancora prima di cominciare profuma di scudetto (...)
Il primo nodo è al centro della difesa. Leonardo Balerdi chiamato a sostituire l'indisposto Ndicka a Torino, ha offerto una prestazione convincente, mettendo pressione sulla scelta del tecnico. Ora l'ivoriano è pronto a tornare ma l'argentino ha sfruttato l'occasione. Gasperini dovrà decidere se premiare la prestazione di Balerdi o affidarsi alle qualità e all'esperienza di Ndicka (...)
L'altro ballottaggio riguarda la fascia destra e mette di fronte due profili diversi. Da una parte Molina, giocatore di esperienza ma ancora non al meglio, dall'altra Lulli, la freschezza di un ragazzo alla prima stagione tra i professionisti. Proprio quest'ultimo potrebbe partire inizialmente, con Molina pronto a subentrare (...)
Per il resto nessuna sorpresa all'orizzonte, Hermoso è tornato a lavorare in gruppo ieri, è a disposizione. Wesley presidierà la fascia mancina dopo il turno di riposo. Sulla trequarti Soulé è in vantaggio su Mora. 
(Corsport)

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