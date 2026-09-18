Dubbio centrale

Oggi rifinitura, poi la squadra dormirà a Trigoria per fare gruppo e rimanere concentrati sulla sfida di sabato (...) Tutti a disposizione di Gasperini che ha ritrovato anche Hermoso. A completare il...
Lo stadio della Roma aspetta la chiusura della Conferenza dei Servizi, passaggio obbligato perché l'impianto di Pietralata venga inserito definitivamente nel dossier Euro 2032. "Credo che a fine mese...
Nella Capitale è previsto l'arrivo di 3.500 tifosi dell'Inter per il big match di domani. La Questura metterà in campo un nutrito servizio d'ordine, controlli fin dalla mattinata ai caselli autostrada...
"Il mio vero nemico è il pensiero" dice Svilar. "Penso, è più difficile di parare. Perché è più semplice essere sempre sotto pressione con gli interventi, lì non hai tempo di ragionare, ti aiuti con l...
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