Dubbio centrale

La Roma prepara la grande sfida. A Trigoria si alza il sipario sull'ultimo allenamento prima del big match contro l'Inter, una partita che ancora prima di cominciare profuma di scudetto (...)

Il primo nodo è al centro della difesa. Leonardo Balerdi chiamato a sostituire l'indisposto Ndicka a Torino, ha offerto una prestazione convincente, mettendo pressione sulla scelta del tecnico. Ora l'ivoriano è pronto a tornare ma l'argentino ha sfruttato l'occasione. Gasperini dovrà decidere se premiare la prestazione di Balerdi o affidarsi alle qualità e all'esperienza di Ndicka (...)

L'altro ballottaggio riguarda la fascia destra e mette di fronte due profili diversi. Da una parte Molina, giocatore di esperienza ma ancora non al meglio, dall'altra Lulli, la freschezza di un ragazzo alla prima stagione tra i professionisti. Proprio quest'ultimo potrebbe partire inizialmente, con Molina pronto a subentrare (...)

Per il resto nessuna sorpresa all'orizzonte, Hermoso è tornato a lavorare in gruppo ieri, è a disposizione. Wesley presidierà la fascia mancina dopo il turno di riposo. Sulla trequarti Soulé è in vantaggio su Mora.

(Corsport)