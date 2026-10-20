Roma-Slovan Brastislava, GHILARDI: "Non prendere gol per noi è una soddisfazione. L'anno scorso ho fatto scolarizzazione" (VIDEO)

Ha parlato anche Ghilardi alla fine del match contro lo Slovan. Al difensore è stata annullata anche una rete per fuorigioco dei compagni. Ma poco importa. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport.

State prendendo pochi gol...

Una soddisfazione per noi difensori, per il reparto difensivo in generale, la ricerchiamo e siamo contenti.

Che momento stai vivendo?

Ci sono tanti giganti sia in nazionale che alla Roma. Il fatto che non prendiamo gol è importante. La Nazionale è stata una soddisfazione, anche se non ho giocato. Spero di tornarci.

Sei sempre attento, lo so, si vede durante la partita. Come ti trovi a giocare uomo a uomo?

A me piace molto giocare così, pur affrontando giocatori veloci, sono sfide che mi piacciono. Un bel duello. Sinceramente mi diverte molto.

Dal Verona arrivò alla Roma e per un girone non giocò. Fu una scolarizzazione?

Sì, come hai detto è stata così. Ho dovuto imparare un nuovo metodo, a Verona non giocavamo così. Anche il livello era alto, altra intensità. Poi ho giocato con grande continuità e spero di averla anche quest'anno.

GHILARDI IN ZONA MISTA

Quattro punti su nove. Visto quanto avete dimostrato è una classifica che vi sta stretta?

"Se ci sta stretta non lo so perché comunque fuori casa siamo riusciti a fare un punto non facile, oggi abbiamo vinto e la scorsa partita purtroppo sappiamo come è andata ma la prestazione c'è stata. Noi cercheremo di continuare a fare punti per posizionarci nel miglior posto in classifica"

Avete già raggiunto lo scatto mentale definitivo per questa stagione o c'è bisogno anche della partita contro il Napoli?

"No, noi affrontiamo la partita allo stesso modo che sia Real Madrid o Bratislava. Diamo il massimo e cerchiamo di vincere perché è il nostro obiettivo. Speriamo di continuare così"

Il tuo esordio in Champions. Quali sono le tue sensazioni?

"Sono contento, ero emozionato a fine partita poi mi sono sciolto. Sono contento che sia andata così, dell'assist che ha sbloccato la partita. Speriamo di continuare così"

Pensi che sia stata la tua miglior partita con la maglia della Roma?

"Non lo so, forse sta a voi dirlo"

L'aspetto su cui stai lavorando di più rispetto allo scorso anno?

"Su tutte le cose, colpire di testa, velocità, duelli uno contro uno. Lavoriamo su tutto per migliorare perché posso migliorare su tantissimi aspetti. Lo facciamo in allenamento e spero si veda in campo"

🗣️ #Ghilardi: “Emozionato per il mio esordio in Champions, poi mi sono sciolto. Affrontiamo ogni partita allo stesso modo, speriamo di continuare così” 🐺 #ASRoma https://t.co/PzxqBevLIk — laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2026

“Sì, un attesa perché questa era la mia prima partita in Champions. Sono molto contento che sia andata così. Sono contento di aver fatto il primo assist che è stato importante per sbloccare la partita”