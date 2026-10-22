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Pellegrini, lesione di alto grado alla coscia destra: stop di circa due mesi

Trigoria
di Paolo Rosi
Pellegrini
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Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Per il centrocampista della Roma si prospetta uno stop di circa due mesi, con il rientro in campo previsto direttamente nel 2027. Una brutta tegola per Gasperini, che dovrà rinunciare a Pellegrini per un periodo prolungato.

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