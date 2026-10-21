Gasp ritrova Cristante ma perde Pellegrini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Altro infortunio per la Roma
, altro stop per Pellegrini
. Nella serata del ritorno in campo da titolare in Champions, il numero sette giallorosso è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia destra, accusato pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Il centrocampista ha lascialo il campo visibilmente amareggiato ed è rientrato direttamente negli spogliatoi. Soltanto gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio. Un problema che non ci voleva per Pellegrini
, che era appena tornato a disposizione di Gasperini
. Il rientro in campo era avvenuto dieci giorni fa a Como, a sei mesi di distanza dall'infortunio con il Pisa. Il sette giallorosso, adesso, rischia di dover restare nuovamente fermo ai box. Le buone notizie riguardano Cristante
, che Gasperini - un po' a sorpresa - ha convocato per la gara conlo Slovan Bratislava
. Il numero quattro gial-lorosso, fermato da un problema al collaterale del ginocchio durante la sosta, sarà re-golarmente a disposizione sabato per il big match contro il Napoli
. Il tecnico giallorosso avrà una risorsa in più a centrocampo, reparto nel quale manca ancora Koné
. Il francese proverà a rientrare per la sfida con il Sassuolo subito prima della sosta. Al Maradona, Gasp dovrà fare a meno anch e di Svilar e Dybala
, che ieri sera era comunque presente all'Olimpico dove ha avuto mo do di in contrare Totti
. La leggenda giallorossa aveva preannunciato la suapresenza allo stadio e, prima del fischio d'inizio del match contro lo Slovan Bratislava, ha avuto la possibilità di salutare i giallorossi. Seconda panchina consecutiva per Mancini
, entrato soltanto nell'ultimo quarto d'ora a centrocampo per risparmiare qualche minuto a De Roon. Il difensore giallorosso è pronto a riprendersi una maglia datitolare a Napoli, così come N'Dicka
che ieri sera si è riposato per novanta minuti. Le scelte in attacco per l'allenatore piemontese sono praticamente obbligate, con Mo - ra e Soulé a sostegno di Malen e Castro
unica arma offensiva da poter inserire a gara in corso. La Roma si troverà di fronte un Napoli in difficoltà dopo la sconfitta in campionato con il Venezia. La squadra di Allegri, però, è riuscita ad ottenere, conunpo' di fatica, ilprimo successo in Champions contro il Bodo/Glimt, trascinata da McTominay, autore di una doppietta.