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Gasp ritrova Cristante ma perde Pellegrini

La penna degli Altri
di FedericoL
Pellegrini
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Altro infortunio per la Roma, altro stop per Pellegrini. Nella serata del ritorno in campo da titolare in Champions, il numero sette giallorosso è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia destra, accusato pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Il centrocampista ha lascialo il campo visibilmente amareggiato ed è rientrato direttamente negli spogliatoi. Soltanto gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio. Un problema che non ci voleva per Pellegrini, che era appena tornato a disposizione di Gasperini. Il rientro in campo era avvenuto dieci giorni fa a Como, a sei mesi di distanza dall'infortunio con il Pisa. Il sette giallorosso, adesso, rischia di dover restare nuovamente fermo ai box. Le buone notizie riguardano Cristante, che Gasperini - un po' a sorpresa - ha convocato per la gara conlo Slovan Bratislava . Il numero quattro gial-lorosso, fermato da un problema al collaterale del ginocchio durante la sosta, sarà re-golarmente a disposizione sabato per il big match contro il Napoli. Il tecnico giallorosso avrà una risorsa in più a centrocampo, reparto nel quale manca ancora Koné. Il francese proverà a rientrare per la sfida con il Sassuolo subito prima della sosta. Al Maradona, Gasp dovrà fare a meno anch e di Svilar e Dybala, che ieri sera era comunque presente all'Olimpico dove ha avuto mo do di in contrare Totti. La leggenda giallorossa aveva preannunciato la suapresenza allo stadio e, prima del fischio d'inizio del match contro lo Slovan Bratislava, ha avuto la possibilità di salutare i giallorossi. Seconda panchina consecutiva per Mancini, entrato soltanto nell'ultimo quarto d'ora a centrocampo per risparmiare qualche minuto a De Roon. Il difensore giallorosso è pronto a riprendersi una maglia datitolare a Napoli, così come N'Dicka che ieri sera si è riposato per novanta minuti. Le scelte in attacco per l'allenatore piemontese sono praticamente obbligate, con Mo - ra e Soulé a sostegno di Malen e Castro unica arma offensiva da poter inserire a gara in corso. La Roma si troverà di fronte un Napoli in difficoltà dopo la sconfitta in campionato con il Venezia. La squadra di Allegri, però, è riuscita ad ottenere, conunpo' di fatica, ilprimo successo in Champions contro il Bodo/Glimt, trascinata da McTominay, autore di una doppietta.
pellegriniRoma-Slovan Bratislava

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