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Il Milan perde sul campo del Bournemouth: segna Kluivert. Juve-Rennes 2-2: assist di Reynolds. Ko anche l'Atalanta

Coppe europee
di R.P.
Maignan
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Serata negativa per le italiane in Europa: il Milan perde tre a zero sul campo del Bournemouth (decisiva pure l'espulsione di Maignan nel primo tempo). Segna anche Kluivert, l'ex Roma, su calcio di rigore, che spacca la partita.
Nel pomeriggio la Juventus ha pareggiato in casa 2-2 contro il Rennes. Assist di Reynolds in un'occasione e gol di Dia (su rigore) per i francesi, ma polemiche per un gol annullato a Lucumi all'89' per fuorigioco.
Infine l'Atalanta in Conference League perde nei minuti finali ad Amsterdam contro l'Ajax: 2-0 il finale, gol di Arokodare e Ouazane. Sarri in bilico.

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