Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
In estate El Aynaoui è stato ceduto al Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Dalla Germania sottolineano come il passaggio definitivo sia più vicino: "L'intero club...
Quello di Wesley è uno dei profili più apprezzati dentro la Roma. L'esterno brasiliano, uno dei migliori contro lo Slovan Bratislava, ha estimatori in Premier League, lo sappiamo. United e Arsenal su...
Un dato statistico curioso. I migliori marcatori all-time dentro un singolo stadio italiano. In testa a questa speciale classifica c'è Francesco Totti, che all'Olimpico ha fatto la bellezza di 160 go...
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