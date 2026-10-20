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Champions League, i risultati della serata: vincono Napoli e PSG

Coppe europee
di R.P.
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Si è chiusa la serata di martedì di Champions League. Oltre la Roma, tra le italiane, ha giocato anche il Napoli di Allegri che ha vinto contro il Bodo in casa. PSG vincente contro il Barcellona (ma infortunio al ginocchio per Kvara, uscito accompagnato dal terreno di gioco e da valutare) e vittoria in rimonta anche del Liverpool sul Villarreal.
Ecco tutti gli altri risultati della serata
Napoli-Bodo 4-3
Porto-PSV 0-1
Liverpool-Villarreal 4-3
Manchester City-AEK 5-1
Psg-Barcellona 4-2
Stoccarda-Atletico Madrid 1-1

Champions League

CalendarioRisultati

Fase campionato

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
933001459
2Liverpool logo
Liverpool
933001275
3VfB Stuttgart logo
VfB Stuttgart
73210725
4Aston Villa logo
Aston Villa
62200927
5FC Barcelona logo
FC Barcelona
632011165
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