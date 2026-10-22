Calciomercato Roma, anche il Bayern Monaco su Koné: possibile assalto già a gennaio

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Anche quest'anno, come da bando dei diritti tv, cinque partite verranno trasmesse in modalità gratuita. Tra queste ci sarà anche il big match Napoli-Roma, in programma sabato 24 alle ore 18:00. La sfi...
Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan, Justin Kluivert ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, tornando anche sulla sua esperienza alla Roma e sul legame rimas...
Va alla Roma il derby Under 18. Finisce 2-1 per i giallorossi allenati da Terlizzi (ex tecnico a Formello) la sfida disputata ieri pomeriggio al Salaria Sport Village: decisivi i gol di Florio (mancin...
Loading