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Calciomercato Roma, anche il Bayern Monaco su Koné: possibile assalto già a gennaio

Mercato
di Matteo Esposito
Manu Koné
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Il nome di Manu Koné continua ad attirare l’attenzione delle big europee. Dopo l’interesse mostrato dal Chelsea nella scorsa estate, sul centrocampista francese della Roma ci sarebbe ora anche il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal sito, il club bavarese sarebbe particolarmente interessato al classe 2001 e potrebbe provare ad affondare il colpo già nella prossima sessione invernale.
La Roma, però, considera Koné un elemento imprescindibile per gli equilibri della squadra di Gian Piero Gasperini e al momento non avrebbe intenzione di privarsene. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto davanti a un’offerta monstre da parte del Bayern.
Intanto il francese è fermo ai box dopo la lesione di primo grado alla coscia rimediata contro il Real Madrid, che dovrebbe tenerlo fuori per circa 3-4 settimane.
(Calciomercato.it)
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