Parma-Roma: il protagonista assoluto del match del Tardini, autore di un poker, è Donyell Malen, che si concede ai microfoni di DAZN. Cala il sipario su: il protagonista assoluto del match del Tardini, autore di un poker, è, che si concede ai microfoni di

Ecco le sue parole nel post-partita:

Cosa si prova a segnare 4 gol in una partita?

"Non era una partita facile, soprattutto per come si era messa. Grande sensazione".

Hai ritrovato il sorriso anche in nazionale, dopo il mondiale non avevi vissuto un bel periodo. Che lavoro mentale hai fatto? Chi è stata la persona più importante?

"Ora sono alla Roma, fa parte del calcio, ci sono momenti e momenti ma l’importante ora è essere alla Roma".

A chi dai tutti questi palloni quando vai a casa? Hai spazio?

"Lo darò a uno dei miei figli, ora c’è quello giallo quindi sarà un bel regalo".

Un saluto ai fantallenatori, oggi gli hai fatto un bel regalo.

"Se volete scegliermi sceglietemi, è stata una bella giornata per voi".