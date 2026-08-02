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Gasperini e gli attaccanti rotanti: per 47 volte ha sostituito almeno 2/3 dell'attacco. Ma è dietro alle big per gol dalla panchina

Focus
di Paolo Rosi
domenica, 02 agosto 2026 alle 15:53
Castro
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LAROMA24.IT – La Roma, alla spasmodica ricerca di un esterno sinistro di piede destro, intanto pare essersi fermata sullo scaffale degli attaccanti centrali. Più che un cambio nella lista della spesa, la scelta risponde al fabbisogno di Gasperini di avere una cassetta di attrezzi offensivi decisamente più fornita.
Dopo Roma-Bologna di Europa League, in cui si ricorda una staffilata di Castro per il momentaneo 1-3, l’allenatore della Roma riprese concetti già espressi più volte dal suo arrivo: “Il Bologna ha messo tre attaccanti freschi e non era facile. Se ti mancano 4/5 giocatori nello stesso reparto, è evidente che soffri. Abbiamo trovato un Malen straordinario, ha alzato la pericolosità in attacco. Ma nel girone d’andata avevamo più soluzioni e riuscivamo a ottenere risultati”. E proprio a quella ricerca di soluzioni, allora, pare rispondere Santiago Castro.
Tant’è che Gasperini, nella sua prima stagione romanista, pur tra Bailey, Ferguson, Dovbyk, Zaragoza, Vaz ed El Shaarawy, tutti giocatori finiti o destinati a finire ai margini dei suoi pensieri, quando possibile ne ha fatto uso. Perché, presto o tardi, durante la partita il tecnico ha mostrato anche a Roma la necessità di smuovere le cose nel reparto offensivo. In 49 partite disputate la passata stagione tra campionato e coppe, per 47 volte la Roma si è trovata a chiudere la partita con almeno 2/3 degli attaccanti schierati titolari sostituiti. Un dato che rimarca a sufficienza la richiesta di Gasperini di avere un ampio baule offensivo dal quale attingere. Quella richiesta di velocità, di transizioni offensive dirette, oltre ai compiti in non possesso che raramente prevedono sconti o bonus neanche per i giocatori d’attacco, porta inevitabilmente ad un impegno energetico elevato. E in una stagione in cui le partite della Roma non potranno essere inferiori a 47, l’obiettivo è dunque quello di avere maggiori possibilità di rifornimento.
Nelle 49 partite della stagione scorsa, ben oltre la metà (28, più del 57%) hanno portato Gasperini a cambiare tutti i giocatori offensivi inizialmente schierati. 26 volte integralmente, un paio di volte con slittamenti come quando Cristante o Pisilli, partiti in posizioni più offensive, venivano nel corso della partita arretrati per far spazio ad un giocatore propriamente d’attacco. Per 19 volte il superstite dell’attacco è stato uno solo, più spesso Malen, rimasto in campo 90’ per 8 volte, seguito da Dybala, dall’inizio alla fine per 7 volte, e il dato assume contorni maggiori vista la limitata disponibilità dell’argentino. Altre volte è capitato anche a Pellegrini, Soulé o Ferguson, in due occasioni, ed una ad El Shaarawy. Ma soltanto due volte, nell’intera stagione, due giocatori d’attacco partiti titolare sono rimasti in campo, simultaneamente, fino al termine della partita. Mai, di conseguenza, Gasperini ha lasciato che i 3 iniziali fossero ancora presenti alla fine della gara. Che per 8 volte ha beneficiato di gol dalla panchina, un numero uguale al Como ma inferiore rispetto a quello delle altre competitors: 13 per l'Inter, 11 per la Juventus, 10 per Atalanta e Milan. Ecco, allora, perché fermarsi al reparto di Castro, intanto.    
TUTTE LE SOSTITUZIONI OFFENSIVE DELLA STAGIONE:
SERIE A:
Vs Bologna 3/3 attaccanti sostituiti
Vs Pisa 3/3
Vs Torino 2/3 (Soulé 90’)
Vs Lazio 3/3
Vs Verona 2/3 (Pellegrini 90’)
Vs Fiorentina 3/3
Vs Inter 3/3
Vs Sassuolo 3/3
Vs Parma 2/3 (Dybala 90’)
Vs Milan 2/2
Vs Udinese 3/3
Vs Cremonese 3/3
Vs Napoli 3/3
Vs Cagliari 3/3
Vs Como 2/3 (Ferguson 90’)
Vs Juventus 3/3
Vs Genoa 2/3 (Dybala 90’)
Vs Atalanta 2/3 (Dybala 90’)
Vs Lecce 2/2
Vs Sassuolo 2/3 (Dybala 90’)
Vs Torino 3/3
Vs Milan 3/3
Vs Udinese 2/3 (Malen 90’)
Vs Cagliari 3/3
Vs Napoli 3/3
Vs Cremonese 2/3 (Malen 90’)
Vs Juventus 1/2 (Malen 90’)
Vs Genoa 2/3 (Malen 90’)
Vs Como 3/3
Vs Lecce 2/3 (Pisilli inizialmente avanzato viene arretrato con Vaz per El Aynaoui)
Vs Inter 1/3 (Pellegrini e Malen 90’)
Vs Pisa 3/3
Vs Atalanta 2/3 (Malen 90’)
Vs Bologna 3/3
Vs Fiorentina 2/3 (Pisilli inizialmente avanzato viene arretrato con El Shaarawy per Koné)
Vs Parma 1/3 (Malen e Dybala 90’)
Vs Lazio 3/3
Vs Verona 2/3 (Dybala 90’)
EUROPA LEAGUE:
Vs Nizza 3/3
Vs Lille 2/3 (Soulé 90’)
Vs Viktoria Plzen 2/3 (Dybala 90’)
Vs Rangers 3/3
Vs Midtjylland 3/3
Vs Celtic 3/3
Vs Stoccarda 2/3 (Ferguson 90’)
Vs Panathinaikos 2/2
Vs Bologna 1/2 (Malen 90’)
Vs Bologna 2/3 (Malen 90’)
COPPA ITALIA:
Vs Torino 2/3 (El Shaarawy 90’)

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