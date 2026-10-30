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La carica dei 120 chilometri percorsi: la Roma non ha mai corso come contro il Cagliari in questa stagione

Focus
di FedericoL
cristante mora
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LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza. Una delle principali risale nella valutazione dello sforzo fisico delle squadre. Il turno infrasettimanale di campionato, in questo, ha contribuito ad alimentare una cantilena: la Roma, come altre squadre impegnate nelle coppe europee, è stanca. Perché vince all’ultimo col Cagliari, dopo aver rimontato e poi essersi fatta pareggiare, perché lo fa ricorrendo all’apporto decisivo dei subentranti e, a mescolare il tutto, gli infortuni sparsi delle ultime settimane sembravano corroborare la tesi. Poi si guardano i dati e, di colpo, la situazione cambia, anzi si ribalta: Roma-Cagliari è stata la prestazione in cui i giallorossi hanno collezionato dati fisici tra i più alti dell’intera stagione. Non bene, i migliori. Attenzione: correre è importante ma, svicolato da concetti calcistici, rimane un concetto vuoto. Però aiuta a tenere a freno la tentazione di sintetizzare l’analisi con uno dei luoghi comuni intramontabili. Martedì scorso la Roma è uscita dal campo dopo aver percorso 120,42 chilometri, un dato decisamente superiore alla media stagionale, dove i picchi più alti erano stati nei 117 e spicci accumulati contro Napoli, Inter e Atalanta. Soltanto a Torino, alla 4a giornata, la Roma aveva, seppur di poco, superato il dato quantitativo di martedì arrivando a 120,85, in sostanza 400 metri in più complessivi. Rispetto alla trasferta di metà settembre, però, quei 120 chilometri martedì sono stati percorsi a velocità decisamente superiori. Nello specifico: 24,49 chilometri con velocità superiori a 9 km/h e 3,06 chilometri in sprint, equiparabile a velocità superiori ai 25 km/h. A Torino, con lo stesso o giù di lì numero di chilometri complessivi, erano stati percorsi però ad alte velocità “solo” 2,25 chilometri e, in “run” (oltre i 9 km/h), altri 23,42 chilometri. In sostanza, quindi, se martedì la Roma ha avuto un volume di corsa praticamente uguale al suo miglior dato stagionale, l’ha fatto per di più a velocità ben più sostenute. In Champions? Si “corre” di meno, almeno quantitativamente, per ora. 114,5 km percorsi contro il Real Madrid, 113,5 contro lo Slovan e 112,8 col Fenerbahce, il dato più basso della stagione romanista, esclusi i 109 chilometri contro il Como, dove la Roma ha giocato con un uomo in meno per lunghi tratti. Il dato, di per sé, non basta a sentenziare “la Roma è in ottima condizione fisica”, anche perché, come disse un allenatore particolarmente rinomato e ora in anno sabbatico, “soltanto in Italia sapete cosa sia la ‘condizione fisica’”.
TUTTI I KM PERCORSI IN STAGIONE:
Serie A:
Vs Cagliari 120.415 (24.491 run, 3.064 sprint)
Vs Napoli 117.650
Vs Como 109.826
Vs Genoa 118.572
Vs Inter 117.327
Vs Torino 120.853 (23.420 run, 2.251 sprint)
Vs Atalanta 117.803
Vs Lecce 113.054
Vs Fiorentina 113.132
Champions League:
Vs Slovan Bratislava 113.5
Vs Real Madrid 114.5
Vs Fenerbahce 112.8
ASROMARoma-Cagliari

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