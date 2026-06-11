Gasperini preoccupato per il mercato: Roma indietro sui rinnovi. Guastadisegno a Trigoria, Soulé nel mirino di più club

Gian Piero Gasperini è in contatto costante con la proprietà — sia con Dan Friedkin che con il figlio Ryan — ma la situazione sul mercato starebbe generando una certa inquietudine nell'ambiente tecnico. Il tecnico si aspettava una Roma più avanti in questa fase sul fronte degli acquisti e, soprattutto, su quello dei rinnovi contrattuali: le trattative per blindare i calciatori chiave si troverebbero ancora in una situazione di sostanziale stallo.

A pesare sull'intero quadro è la scadenza del 30 giugno imposta dalle norme sul Financial Fair Play, che obbliga il club a portare a termine cessioni di rilievo per rientrare nei parametri. La Roma sta lavorando in questa direzione: per Tommaso Baldanzi sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima per la cessione a titolo definitivo a 9,5 milioni di euro, con la fumata bianca che apparirebbe ormai vicina. In partenza, nelle prossime settimane, ci sarebbero anche i giovani Romano e Cherubini. Operazioni necessarie, ma non ancora sufficienti a chiudere il cerchio: ulteriori trasferimenti in uscita restano indispensabili.

Il profilo più caldo sul fronte delle cessioni resta quello di Matías Soulé. Nei giorni scorsi il suo agente, Martin Guastadisegno, avrebbe avuto contatti nei giorni scorsi con l'entourage dello stesso Gasperini, e nella giornata odierna era presente a Trigoria: segnale eloquente di come sul fantasista argentino si stia concentrando l'interesse concreto di diversi club. Dalla Premier League avrebbero manifestato interesse Aston Villa e Bournemouth, mentre dalla Bundesliga si sarebbe mosso il Borussia Dortmund, con lo Stoccarda e altri club tedeschi che starebbero monitorando la situazione.

LR24