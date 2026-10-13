Roma-Real Madrid, sarà Malen ad affiancare Gasperini in conferenza stampa

Sarà Donyell Malen ad affiancare Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. L’appuntamento con i giornalisti è fissato per oggi alle 13:30. Per l’attaccante olandese sarà l’occasione di tornare a parlare dopo l’espulsione rimediata domenica nella trasferta di Como.

D. Malen Paesi Bassi • Età 27 • Attaccante Friendly International 2026 Partite 4 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Champions League 2026/2027 Partite 1 Gol 0 Assist 1 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Serie A 2026/2027 Partite 6 Gol 6 Assist 0 Giallo 1 Rosso 1 Giallo Rosso 0 Club Friendlies 1 2026 Partite 4 Gol 1 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Coppa Italia 2026/2027 Partite 0 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0