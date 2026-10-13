Roma-Real Madrid, sarà Malen ad affiancare Gasperini in conferenza stampa

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Il club arancioneroverde ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa dopo un avvio di campionato disastroso, caratterizzato da sei sconfitte nelle prime sei giornate di Serie A. Decisivo l'ultimo ko per 3...
LR24 (MIRKO BUSSI) – Como-Roma, a fine giornata, lascerà l’immagine di Fabregas e Gasperini che parlano fuori da un portone del Senigallia come cartolina di una sfida che rimetteva al tavolo, 7 mesi d...
Nuovo passo avanti per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto presentato dalla società giallo...
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