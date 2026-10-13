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Roma-Real Madrid, sarà Malen ad affiancare Gasperini in conferenza stampa

Coppe europee
di Matteo Esposito
Malen
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Sarà Donyell Malen ad affiancare Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. L’appuntamento con i giornalisti è fissato per oggi alle 13:30. Per l’attaccante olandese sarà l’occasione di tornare a parlare dopo l’espulsione rimediata domenica nella trasferta di Como.
D. Malen

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