Varela esalta Malen: "È un grande giocatore, andremo a Roma per cercare di competere"Campionato
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Europa League, Juventus-Omonia Nicosia 4-1: bianconeri in rimonta allo Stadium
Dopo il gol iniziale di Satka, la Juventus ribalta il match con Cambiaso ed Ekhator e dilaga nella ripresa con Conceição e Boga. Nel secondo tempo (al 76') dell'Allianz Stadium, la Juventus conduce 4-...
Instagram, Balerdi si gode il momento in giallorosso: «C’è così tanto per cui essere grati»
Un carosello di immagini per fotografare il suo presente nella Capitale. Leonardo Balerdi affida a Instagram un bilancio personale delle ultime settimane, raccogliendo diversi scatti che alternano il...
Freuler promuove Gasperini e la Roma dopo Parigi: «Non mi ha sorpreso il pareggio col PSG»
Al termine della sfida di Europa League persa dall’Olympiakos per 4-2 contro il Milan, Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche su Gian Piero Gasperini e sul pareggio per...