In vista della sfida di domenica allo stadio Olimpico tra Roma e Monza, Gustavo Varela ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul proprio momento e su un avversario diretto come Donyell Malen.

Ecco le sue parole:

“Andremo a Roma per cercare di competere, di fare tre punti . Malen è un grande giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. È una cosa buona per tutti, ci fa spingere per migliorare. È un attaccante completo, sa giocare con i suoi compagni, attaccare, segna con il destro e con il sinistro”.

Siete in competizione per la classifica marcatori…

“Io competo con me stesso. Competere con altri è difficile, magari tra 2 mesi saranno avanti di 10 gol e io ne sarei solo triste”.