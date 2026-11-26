Europa League, rimonta furiosa del Milan al Pireo: Olympiacos battuto 4-2Coppe europee
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Instagram, l’Olanda esalta Malen: «18 gol in 18 gare in questa stagione»
Un post che non passa inosservato e che accende i riflettori sul rendimento di Donyell Malen. Attraverso i propri canali ufficiali, la pagina della nazionale olandese (OnsOranje) ha scelto di mettere...
El Shaarawy schiera i suoi top XI: «De Rossi non posso non metterlo». E in campo c’è il cuore della Roma, da Totti a Salah
Nel video pubblicato da La Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy si presta al gioco degli undici più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio e il campo, partendo subito da una premessa chiara: u...
Roma, da domani Ryan Friedkin a Trigoria: sul tavolo mercato, conti, rinnovo di Gasperini e stadio
Archiviata la trasferta di Parigi, in casa Roma è tempo di programmare il futuro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da domani è atteso a Trigoria il vicepresidente Ryan Friedkin per una serie...