La Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy si presta al gioco degli undici più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio e il campo, partendo subito da una premessa chiara: una squadra «estremamente offensiva» per non lasciare fuori nessuno davanti, accettando il rischio di una difesa «un po' arrangiata». Nel video pubblicato dasi presta al gioco degli undici più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio e il campo, partendo subito da una premessa chiara: una squadra «estremamente offensiva» per non lasciare fuori nessuno davanti, accettando il rischio di una difesa «un po' arrangiata».

Tra i pali il Faraone indica Gianluigi Buffon, protetto da una linea a tre composta da Maicon, Alessandro Nesta e Thiago Silva. A centrocampo, dovendo scegliere tra nomi pesantissimi come Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, Stephan non ha dubbi e mette la firma sull’identità giallorossa: «Daniele non posso non metterlo», schierando così Daniele De Rossi insieme a Seedorf.

Davanti, spazio a un reparto da brividi: Kylian Mbappé a sinistra, Mohamed Salah a destra, Kakà e Francesco Totti a illuminare sulla trequarti e Zlatan Ibrahimović come riferimento offensivo alle spalle del centravanti/punta. «Direi che va bene», chiude sorridendo El Shaarawy, che nella sua top 11 tiene stretti i colori e i simboli legati alla Roma — da Totti e De Rossi fino a Salah e Maicon — regalando ai tifosi giallorossi un mix di nostalgia e spettacolo.