Donyell Malen. Attraverso i propri canali ufficiali, la pagina della nazionale olandese (OnsOranje) ha scelto di mettere in primo piano la maglia dell’attaccante accompagnandola da una didascalia diretta e carica d’entusiasmo: «8 goals in 18 games this season for Donyell Malen. Un post che non passa inosservato e che accende i riflettori sul rendimento di. Attraverso i propri canali ufficiali, la pagina della) ha scelto di mettere in primo piano la maglia dell’attaccante accompagnandola da una didascalia diretta e carica d’entusiasmo:

Il messaggio sottolinea con forza l’impatto dell’olandese in questa annata: 18 reti in 18 presenze stagionali, un bottino che certifica continuità sotto porta, cinismo e centralità tanto a livello di club con la Roma quanto nel radar dell’Oranje.Per l’ambiente giallorosso si tratta di un segnale importante, perché esalta la crescita e il peso specifico di un giocatore capace di fare la differenza con regolarità.