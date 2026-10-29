Udinese in cerca della vittoria che manca da agosto: fiducia a Zaniolo contro la Roma

L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e ha regalato alla squadra di Runjaic il primo clean sheet stagionale in campionato, anche grazie al calcio di rigore parato da Okoye.

Nicolò Zaniolo: il numero 10 friulano andrà a caccia del gol dell'ex contro la Roma, con l'obiettivo di ritrovare la forma migliore e guadagnarsi una nuova convocazione in Nazionale dopo il recente infortunio. Nonostante i progressi difensivi, i friulani restano alla ricerca di una svolta sul piano offensivo e di una vittoria che in campionato manca dallo scorso mese di agosto (ottenuta sul campo del Monza), mentre tra le mura amico il successo manca addirittura dallo scorso 2 maggio. Verso il prossimo impegno in casa, un punto fermo della formazione sarà: il numero 10 friulano andrà a caccia del gol dell'ex contro la, con l'obiettivo di ritrovare la forma migliore e guadagnarsi una nuova convocazione in Nazionale dopo il recente infortunio.