Torino-Roma, crampi dopo il gol per Pisilli: il centrocampsta soccorso subito dai compagni (FOTO)

📍 Finale clamoroso. Pisilli entra in area e con un fendente raddoppia mettendo i 3 punti in cassaforte. Sul tiro il centrocampista accusa i crampi alla gamba destra e stremato si accascia. I compagni prontamente lo soccorrono 🫂🐺#TorinoRoma #asroma 🟡🟠🔴 pic.twitter.com/0avrC9NKj2— laroma24.it (@LAROMA24) September 14, 2026
Pioggia di gol nell'ultimo match della 4ª giornata di Serie A. Allo stadio Meazza, l'Inter supera l'Udinese per 5 a 3 al termine di una partita pirotecnica e ricca di colpi di scena. L'inizio è shock...
Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico....
Dopo la preziosa vittoria per 2 a 0 conquistata sul campo del Torino nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini tornerà immediatamente a lavorare. La ripresa degli...
La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione...
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