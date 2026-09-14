Torino-Roma, crampi dopo il gol per Pisilli: il centrocampsta soccorso subito dai compagni (FOTO)

Quarta vittoria di fila per la Roma contro il Torino, con un finale di gare nel segno di Pisilli. Il numero 61, infatti, ha trovato il raddoppio allo scadere con un fendente imparabile. Sul tiro il centrocampista, dopo la grande fatica, ha accusato crampi alla gamba destra e stremato si è accasciato a terra. I compagni prontamente lo hanno soccorso.

📍 Finale clamoroso. Pisilli entra in area e con un fendente raddoppia mettendo i 3 punti in cassaforte. Sul tiro il centrocampista accusa i crampi alla gamba destra e stremato si accascia. I compagni prontamente lo soccorrono 🫂🐺#TorinoRoma #asroma 🟡🟠🔴 pic.twitter.com/0avrC9NKj2 — laroma24.it (@LAROMA24) September 14, 2026