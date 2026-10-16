Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2: la squadra di Alvini sale momentaneamente al quarto posto

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Dopo la vittoria di mercoledì sera contro la Roma, Josè Mourinho ha voluto festeggiare mangiando una pizza. Lo Special One, infati, ha ordinato pizze per staff e calciatori presso un noto ristorante d...
In occasione del 25° anniversario della propria fondazione, il Roma Club Torrino ha deciso di rendere omaggio allo storico massaggiatore Giorgio Rossi, ripercorrendo la sua vita attraverso una raccolt...
Anche a gennaio, come accduto la scorsa estate, Endrick non si muoverà dal Real Madrid. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, Josè Mourinho in accordo con il club ha bloccato la partenza del brasilian...
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