News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2: la squadra di Alvini sale momentaneamente al quarto posto

Campionato
di FedericoL
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Altra vittoria importante per il Frosinone, che nell'anticipo del venerdì batte 4-2 il Sassuolo allo Stirpe. Apre le marcature dopo 9 minuti Calò, a cui segue il pareggio di Berardi. Tra i padroni di casa però si scatena Raimondo, che a cavallo dei due tempi mette dentro una tripletta. Inutile la rete emiliana di Thorstvedt. Tre punti che permettono alla squadra di Alvini di salire momentanemente al quarto posto a quota 13 punti agganciando il Cagliari.

Serie A

CalendarioRisultati

Stagione regolare

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1Inter logo
Inter
16651018810
2Lazio logo
Lazio
1665101147
3Roma logo
Roma
14642014311
4Frosinone logo
Frosinone
1374121394
5Cagliari logo
Cagliari
136411633
Mostra Tutto
serie a

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Screenshot 2026-10-16 213943

Real Madrid: Mourinho festeggia con un pizza dopo la vittoria sulla Roma (FOTO)

Dopo la vittoria di mercoledì sera contro la Roma, Josè Mourinho ha voluto festeggiare mangiando una pizza. Lo Special One, infati, ha ordinato pizze per staff e calciatori presso un noto ristorante d...

WhatsApp Image 2026-10-16 at 20.22.26

Giorgio Rossi: inaugurata la mostra dedicata allo storico massaggiatore giallorosso

In occasione del 25° anniversario della propria fondazione, il Roma Club Torrino ha deciso di rendere omaggio allo storico massaggiatore Giorgio Rossi, ripercorrendo la sua vita attraverso una raccolt...

Endrick

Calciomercato Roma, Mourinho blocca Endrick: rimarrà al Real Madrid

Anche a gennaio, come accduto la scorsa estate, Endrick non si muoverà dal Real Madrid. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, Josè Mourinho in accordo con il club ha bloccato la partenza del brasilian...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Koné speriamo di recuperarlo prima della sosta, ha una lesione di primo grado. Dybala già dalla prossima settimana può rientrare. Con il Real sul 3-2 c'è stato il contraccolpo psicologico. La rosa va allargata" (VIDEO)

mourinho

Mourinho, il messaggio ai romanisti: «Grazie Roma, emozioni ed eterna gratitudine»

Manu Koné

Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolari

Zarrella

Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

kone real

Lesione di primo grado per Koné: possibile rientro prima della sosta. Solo affaticamento per Dybala, salta il Genoa

roma real coreografia

Lo stadio ultimo avamposto di verità

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading