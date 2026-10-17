Roma-Genoa, Mora verso la maglia da titolare

Mora confermato titolare stasera ✅ #RomaGenoa #SkySport https://t.co/DEC9rORsrJ— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 17, 2026
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La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i club sono già al lavoro per cercare delle opportunità utili in vista della seconda parte di stagione. La Roma, con molta probabilità, dovrà pesca...
La Roma Primavera torna in campo dopo la sconfitta interna per 0-1 in Youth League contro il Real Madrid. La squadra di Scala affronta oggi alle ore 15 il Torino con diverse defezioni. Arena, Camara,...
La Roma ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per Roma-Genoa, gara valida per la 7ª giornata di Serie A. Nell'elenco spiccano le presenze di quattro giovani della Primavera: Di Nu...
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