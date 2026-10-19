NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Napoli-Roma: trasferta vietata per i tifofi giallorossi residenti nel Lazio

Campionato
di FedericoL
stadio maradona napoli roma
Aggiungi come fonte preferita su Google
Come accade ormai da anni, niente trasferta di Napoli per i tifosi della Roma. In vista dell’incontro del Maradona di sabato, infatti, il Prefetto Michele di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio. Per la sfida del Maradona, dunque, chi risiede nella regione non potrà acquistare un biglietto per assistere alla partita.

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

big serie a logo eni

Serie A, il Monza travolge il Cagliari: finisce 4-0, doppietta di Varela

Il Monza supera il Cagliari con un netto 4-0 nella gara della 7ª giornata di Serie A disputata allo U-Power Stadium. A sbloccare il risultato è Kouadio al 40', poi Varela firma una doppietta con le re...

GASPERINI

I segni della Champions

LR24 (MIRKO BUSSI) – Tra le domande a cui doveva rispondere Roma-Genoa c’era, principalmente, quanto i giallorossi fossero in grado di voltar pagina dopo il tragico finale col Real Madrid. Ancora una...

Gasperini (1)

GASPERINI: "Domani non possiamo pensare che sia una partita facile, troveremo una squadra preparata"

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida contro lo Slovan Batislava, Gian Piero Gasperini ha parlato ai micrfoni dell'emittente satellitare. Le sue parole: Si gioca ogni tre giorni: come si fa a tenere se...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.06.29

Conferenza stampa, GASPERINI: "Dybala non ci sarà, ha una minima lesione. Il recupero slitta di un paio di settimane. Malen e Castro insieme forse a partita in corso, ma non voglio snaturare la squadra"

Dybala

Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

IMG_0853

Instagram, De Roon: cena romana per il centrocampista giallorosso (FOTO)

WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.07.31

Conferenza stampa, PELLEGRINI: "Gasperini è stato fondamentale. Il contratto di un anno è stata una scelta della società che io ho accettato. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

totti slovan

Roma-Slovan Bratislava, Had: “Nel 2011 Totti era furioso per il cambio. La Roma ha una qualità enorme”

ghilardi

Calciomercato Roma, il Milan pensa a Ghilardi per gennaio: il difensore è nella lista rossonera

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

Loading