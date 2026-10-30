News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Udinese, Nani: "Affronteremo una squadra straordinaria, servirà un mezzo miracolo"

Altre
di FedericoL
gianluca nani udinese 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
RETE SPORT - Il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole:
Che partita sarà domani? Le difficoltà dell’Udinese?
“Sinceramente ancora non mi spiego cosa stia accadendo, a parte la prestazione vergognosa a Lecce, abbiamo fatto anche buone prestazioni, contro l’Inter, con la Lazio e in altre occasioni. Pensiamo la nostra sia una buona squadra, sappiamo che ci aspetta un impegno difficilissimo, perché la Roma ha trovato un equilibrio forte, con Gasperini che sta portando risultati straordinari. Affronteremo una squadra straordinaria, è una partita che arriva nel momento sbagliato, servirà in questo momento un mezzo miracolo. Un anno fa abbiamo vinto contro le big, abbiamo battuto anche la Roma, ma eravamo al massimo sul piano psicofisico, in questo momento non siamo al 100% ma c’è qualità”.
L’Udinese che partita farà? È una squadra molto fisica la vostra?
“Non posso ora spoilerare tutto quello che faremo (ride ndr). Cercheremo di ispirarci a Davide e Golia, useremo le nostre forze contro una squadra oggettivamente superiore. Dovremo sicuramente evitare alcune distrazioni difensive concesse nelle ultime gare”.
Zaniolo?
“È un top e posso assicurare che anche umanamente è un ragazzo bravissimo, nonostante certe narrazioni. È un ragazzo che vive anche di istinti, di grande energia in campo, è un grandissimo professionista, è un esempio nello spogliatoio, incita i compagni, in campo vuole vincere. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi campioni come Baggio, Guardiola o Toni. Niccolò è uno che ha qualità assimilabile, a Parma è rientrato dopo pochissimi allenamenti e la palla tra i suoi piedi cantava. Gli auguro il massimo per noi e per la Nazionale”.
Cosa pensi di Fabio Petruzzi?
“Non segnava mai, però leggeva l’azione un quarto d’ora prima, aveva una rapidità incredibile. Non aveva quella fisicità pazzesca, ma giocando sull’anticipo era formidabile e nella linea a tre era protetto dai braccetti, faceva ripartire bene l’azione. Fabio non si discute, lo inserisco nella top 11 della mia squadra ideale. Ricordo quando Mazzone lo riprendeva a volte perché con grande spirito Petruzzi si spingeva a volte in avanti e il mister lo richiamava dalla panchina dicendogli ‘ma quanti gol hai fatto in carriera, dove vai?'”.
C’è stata mai possibilità di venire a lavorare a Roma?
“No contatti diretti no, al di là di qualche speculazione giornalistica. La mia carriera è ancora lunga, il meglio deve ancora venire”.

Serie A

31 ottobre 2026 alle 18:00
UdineseUdinese logo
18:00
RomaRoma logo
udinese

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

cristante mora

La carica dei 120 chilometri percorsi: la Roma non ha mai corso come contro il Cagliari in questa stagione

LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza....

Screenshot 2026-10-30 145611

VIDEO - Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere

Mile Svilar prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio al piede. Il portiere della Roma, infatti, anche oggi ha lavorato duramente in palestra come dimostra l'ultima storia Instagram post...

Ghilardi al Maradona

Calciomercato Roma: Milan e Juventus sulle tracce di Ghilardi

Nelle ultime uscite si sta mettendo in mostra Daniele Ghilardi, sempre più dentro le rotazioni di Gasperini. L'ex centrale del Verona ha attirato su di se l'interesse di parecchie squadre. Come scrive...

NOTIZIE POPOLARI
michael carrick

Manchester United: Carrick in bilico, caso Bruno Fernandes e il rientro di Mainoo. Il punto

Kvernadze

Calciomercato Roma: primi contatti per Kvernadze. Anche Crystal Palace, Everton e Monaco sull'ala del Frosinone

jUAN jESUS

Instagram, lo sfogo di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan" (FOTO)

Pascini

Calciomercato Roma: D'Amico guarda in Brasile. Occhi sul terzino sinistro Kaua Pascini

football aboudramane diaby

Diaby: l'ex Primavera giallorosso condannato a 9 anni per sequestro di persona

nico williams molina

Nico Williams racconta l'assist decisivo nella finale dei Mondiali: "Se Molina non mi avesse spinto, non ci sarei arrivato neanche in mille vite" (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading