Udinese, Nani: "Affronteremo una squadra straordinaria, servirà un mezzo miracolo"

Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole: RETE SPORT - Il direttore tecnico dell’Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole:

Che partita sarà domani? Le difficoltà dell’Udinese?

“Sinceramente ancora non mi spiego cosa stia accadendo, a parte la prestazione vergognosa a Lecce, abbiamo fatto anche buone prestazioni, contro l’Inter, con la Lazio e in altre occasioni. Pensiamo la nostra sia una buona squadra, sappiamo che ci aspetta un impegno difficilissimo, perché la Roma ha trovato un equilibrio forte, con Gasperini che sta portando risultati straordinari. Affronteremo una squadra straordinaria, è una partita che arriva nel momento sbagliato, servirà in questo momento un mezzo miracolo. Un anno fa abbiamo vinto contro le big, abbiamo battuto anche la Roma, ma eravamo al massimo sul piano psicofisico, in questo momento non siamo al 100% ma c’è qualità”.

L’Udinese che partita farà? È una squadra molto fisica la vostra?

“Non posso ora spoilerare tutto quello che faremo (ride ndr). Cercheremo di ispirarci a Davide e Golia, useremo le nostre forze contro una squadra oggettivamente superiore. Dovremo sicuramente evitare alcune distrazioni difensive concesse nelle ultime gare”.

Zaniolo?

“È un top e posso assicurare che anche umanamente è un ragazzo bravissimo, nonostante certe narrazioni. È un ragazzo che vive anche di istinti, di grande energia in campo, è un grandissimo professionista, è un esempio nello spogliatoio, incita i compagni, in campo vuole vincere. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi campioni come Baggio, Guardiola o Toni. Niccolò è uno che ha qualità assimilabile, a Parma è rientrato dopo pochissimi allenamenti e la palla tra i suoi piedi cantava. Gli auguro il massimo per noi e per la Nazionale”.

Cosa pensi di Fabio Petruzzi?

“Non segnava mai, però leggeva l’azione un quarto d’ora prima, aveva una rapidità incredibile. Non aveva quella fisicità pazzesca, ma giocando sull’anticipo era formidabile e nella linea a tre era protetto dai braccetti, faceva ripartire bene l’azione. Fabio non si discute, lo inserisco nella top 11 della mia squadra ideale. Ricordo quando Mazzone lo riprendeva a volte perché con grande spirito Petruzzi si spingeva a volte in avanti e il mister lo richiamava dalla panchina dicendogli ‘ma quanti gol hai fatto in carriera, dove vai?'”.

C’è stata mai possibilità di venire a lavorare a Roma?

“No contatti diretti no, al di là di qualche speculazione giornalistica. La mia carriera è ancora lunga, il meglio deve ancora venire”.