Pioli: "Mi chiamò anche la Roma, ma avevo già dato la parola all’Al-Nassr"

legato al settembre del 2024, quando il club giallorosso era alla ricerca del sostituto di Daniele De Rossi. Stefano Pioli torna a parlare della Roma e svela un retroscena, quando il club giallorosso era alla

Ospite di Sky Calcio Club, l’ex allenatore del Milan ha raccontato di essere stato contattato anche dalla società giallorossa, ma di aver già preso un impegno con l’Al-Nassr: "Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell’Al-Nassr e non potevo non rispettare la parola data".