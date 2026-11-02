Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Pioli: "Mi chiamò anche la Roma, ma avevo già dato la parola all’Al-Nassr"

Altre
di Matteo Esposito
stefano pioli
Aggiungi come fonte preferita su Google
Stefano Pioli torna a parlare della Roma e svela un retroscena legato al settembre del 2024, quando il club giallorosso era alla ricerca del sostituto di Daniele De Rossi.
Ospite di Sky Calcio Club, l’ex allenatore del Milan ha raccontato di essere stato contattato anche dalla società giallorossa, ma di aver già preso un impegno con l’Al-Nassr: "Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell’Al-Nassr e non potevo non rispettare la parola data".

Leggi anche

Roma bella m'appareRoma bella m'appare
La Roma si diverte. Con Gasperini è fabbrica di golLa Roma si diverte. Con Gasperini è fabbrica di gol
Macchina da golMacchina da gol
DE ROSSIPioli

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Dorgu

Manchester United, la rifinitura alla vigilia della Roma: ci sono Dorgu e Diallo. Out Rashford e Shaw

Il Manchester United di Michael Carrick si prepara alla sfida di domani, in programma all'Old Trafford, contro la Roma.  I Red Devils hanno svolto la rifinitura alla viglia del match di Champions Leag...

El shaarawy De Rossi

VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

Il Genoa di Daniele De Rossi, dopo un avvio complesso di campionato, è riuscito a risollevarsi con una serie di risultati positivi. I rossoblu, ieri, hanno sconfitto il Lecce in trasferta per 1-2, tro...

e2c6f7a91baf-gettyimages-2297218552

Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old Trafford

Trasferta europea a dir poco affascinante per la Roma di Gian Piero Gasperini che domani, alle ore 21, scenderà in campo all'Old Trafford per sfidare il Manchester United nel match valido per la quart...

NOTIZIE POPOLARI
Fonseca

Lione, Fonseca scoppia a piangere dopo la vittoria: l'ex Roma sarà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona

IMG_0751

Lazio, Gattuso: “Il Cagliari con la Roma ha avuto nove palle gol. Mi sarei portato a casa un punto”

greenwood

Greenwood, dalla Turchia: tensione con il Fenerbahce. L'inglese avrebbe contattato il padre per cambiare squadra

6ae75c12a2aab

Lazio-Cagliari, proteste sul gol vittoria dei biancocelesti. Marelli: "L'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco"

Allenamento a Udine

Roma, allenamento nel centro sportivo dell'Udinese prima di Manchester: "Grazie per l’ospitalità" (FOTO)

cesc fabregas 2

Fabregas: "Il rigore per il Venezia mi sembrava netto ma gente professionista mi ha detto che non era rigore. Ricci gioca alla Totti e alla Pirlo"

VAI AL CANALE
Foto
Partenza per Manchester 01/11/2026

Partenza per Manchester 01/11/2026

Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

Loading