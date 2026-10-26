Pallone d'oro: è Kane il vincitore. Ad Alexia Putellas quello femminile

Il Pallone d'oro del 2006 se lo prende Kane. L'attaccante della nazionale inglese, e del Bayern Monaco, anche in maniera inaspettata, è stato appena premiato a Londra.

Prima erano arrivati questi premi.

Yamal è stato eletto il miglior giovane della stagione 2026.

De la Fuente, commissario tecnico della Spagna, è stato nominato miglior allenatore dell'anno.

Unai Simon è il miglior portiere della stagione.

Il Pallone d'Oro femminile è assegnato ad Alexia Putellas, ex Barcellona, adesso al London City Lioness.

