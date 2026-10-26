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Pallone d'oro: è Kane il vincitore. Ad Alexia Putellas quello femminile

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di R.P.
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Il Pallone d'oro del 2006 se lo prende Kane. L'attaccante della nazionale inglese, e del Bayern Monaco, anche in maniera inaspettata, è stato appena premiato a Londra. 
Prima erano arrivati questi premi. 
Yamal è stato eletto il miglior giovane della stagione 2026. 
De la Fuente, commissario tecnico della Spagna, è stato nominato miglior allenatore dell'anno. 
Unai Simon è il miglior portiere della stagione. 
Il Pallone d'Oro femminile è assegnato ad Alexia Putellas, ex Barcellona, adesso al London City Lioness. 

APPENA ARRIVATO

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