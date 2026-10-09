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Monza, Juric: "Non ero pronto per la Roma, non avevo quel tipo di background"

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Ivan Juric, alla vigilia della sfida del suo Monza contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa, tornando anche sulla sue esperienza in giallorosso. Le sue parole: "Non ero pronto per l’esperienza di Roma, non avevo quel tipo di background. A Monza sono molto contento del club e dei ragazzi, stiamo lavorando bene. Sono curioso di dove possiamo arrivare perché ci sono margini di crescita. C’è feeling"
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