Monza, Juric: "Non ero pronto per la Roma, non avevo quel tipo di background"

Prosegue a Trigoria la preparazione della Roma in vista della trasferta contro il Como, in programma domenica alle 12:30. Il club giallorosso ha pubblicato una nuova gallery fotografica della seduta d...
Siparietto durante la conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Parma. Un giornalista, introducendo la propria domanda, ha ripercorso la carriera dell'allenatore nerazzurro, definendol...
Mercoledì sera la Roma affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Champions League. Già definito il programma della vigilia: alle ore 13 di martedì ci sarà la conferenza...
Il prossimo 7 novembre la Roma sarà impegnato all'Olimpico contro il Sassuolo alle 20:45. Da oggi sono in vendita i biglietti per il match. Di seguito il comunicato del club: "AS Roma comunica che a p...
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