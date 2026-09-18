Federico Ricci: "L'esordio con la Roma un'emozione unica. Ricordo le dieci vittorie con Garcia, Pallotta ci regalò un Rolex a testa"

Federico Ricci, ex giocatore della Roma, oggi attaccante del Sorrento, si è raccontato in una lunga intervista concessa a LaCasadiC.com, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera: dagli inizi nella Roma e l'esordio sotto la guida di Rudi Garcia, passando per i fasti di Crotone, il legame speciale con il fratello Matteo fino al momento magico vissuto nella nuova avventura in Campania.

Cresciuto a Talenti con il romanismo nel sangue, Federico Ricci ha ricordato con emozione il suo debutto in giallorosso: “L’esordio con la Roma è stato tutto una bellissima sorpresa. Un'emozione unica perché sinceramente non me l’aspettavo, dato che stavamo perdendo in casa e un cambio giovane non te lo aspetti per andare a riprendere la partita. Invece Garcia mi ha dato l’opportunità di entrare a dieci minuti dalla fine e di fare anche bene. Per me era un sogno che si realizzava, giocare per la squadra della mia città e della mia famiglia, perché siamo tutti romanisti, e dare anche un contributo per andarla a pareggiare poi è stato qualcosa di unico e un ricordo indelebile”.

Inevitabile un passaggio sui ricordi di Trigoria e sulla storica striscia di vittorie con Rudi Garcia in panchina: “Il record delle 10 vittorie con Garcia me lo ricordo bene, era una squadra fortissima quella. Ricordo che Pallotta ci diede un Rolex a testa per festeggiare questo record. Quella squadra arrivò seconda poi ma aveva un livello di qualità altissimo. C’era un gruppo bellissimo di un livello e un carisma altissimo. Stare con loro tutti i giorni era un sogno, e imparavo a vista d’occhio”. Nonostante l'opportunità di rientrare in pianta maggiore dopo l'esperienza a Crotone, la scelta di cercare maggiore spazio lo portò a Sassuolo: “Ricordo che ne parlai con Spalletti che mi disse che gli piacevo e mi vedeva all'interno del gruppo. In quel momento però io sarei stato il quinto esterno, ma dato che volevo giocare ho scelto di andare a Sassuolo. Non rimpiango nulla, era la scelta più logica in quel momento per la carriera”.

Il classe 1994 ha poi parlato del suo legame viscerale con Crotone e dell'esperienza formativa con Ivan Juric: “Il primo anno è stato d'ambientamento, ci siamo salvati e io ho avuto modo di conoscere meglio l'ambiente e la città. Poi l'anno seguente è arrivato Juric e abbiamo compiuto un vero e proprio miracolo. Giocavamo un calcio moderno che all'epoca non faceva nessuno, un gioco gasperiniano. Ci ha sempre spronato a dare il massimo e abbiamo raggiunto traguardi straordinari insieme”. Spazio anche al rapporto fraterno e professionale con Matteo Ricci, condiviso tra i campetti di periferia e il trionfo a La Spezia: “Passare dai giardinetti a Trigoria prima e poi a vincere insieme a La Spezia è stato speciale. Anche grazie ai sacrifici della nostra famiglia siamo riusciti a realizzare i nostri sogni e alzare un trofeo insieme ha ripagato in qualche modo tutto questo”.

Oggi la realtà si chiama Sorrento, capolista in Serie C con un inizio di stagione da record nonostante le difficoltà logistiche legate allo stadio di Picerno: “Quella che stiamo vivendo con lo stadio è una situazione anomala per noi, giocare lontano da Sorrento ci toglie tanto. Noi ci siamo adattati fin da subito per farne un punto di forza. Non vediamo l’ora comunque di tornare a Sorrento e avere dalla nostra tutti i nostri tifosi a sostenerci”. Chiusura dedicata al presente e al futuro: “Oggi mi sento più equilibrato rispetto a prima. Un sogno nel cassetto? Direi che il mio sogno potrebbe essere un giorno vincere la Serie C, non avendolo mai fatto, e magari tornare in B”.

(lacasadic.com)