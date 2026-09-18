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In vendita il primo pack stagionale: Genoa, Slovan Bratislava e Cagliari all'Olimpico

Biglietti
di Paolo Rosi
venerdì, 18 settembre 2026 alle 21:52
roma udinese stadio olimpico tifosi
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Nuove opportunità per i biglietti in casa giallorossa. La società ha annunciato l'uscita del primo pack stagionale che racchiude tre appuntamenti casalinghi allo stadio Olimpico tra campionato e coppa.
A partire dalle ore 13:00 di oggi, venerdì 18 settembre, è infatti possibile acquistare il pacchetto speciale valido per le sfide casalinghe contro Genoa (in programma sabato 17 ottobre alle ore 20:45) e Cagliari (martedì 27 ottobre alle ore 20:45) per quanto riguarda la Serie A, oltre al match della fase a gironi di UEFA Champions League contro lo SK Slovan Bratislava (fissato per martedì 20 ottobre alle ore 21:00).
Il pack viene proposto a un prezzo vantaggioso rispetto all'acquisto dei singoli tagliandi, con tariffe a partire da 28 euro a partita. Sono previste inoltre riduzioni dedicate agli Under 16, che potranno assicurarsi i tre incontri a partire da 18 euro a partita.
(asroma.com)
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