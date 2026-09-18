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Serie A, il Monza supera 2 a 1 il Sassuolo e conquista la prima vittoria stagionale

Campionato
di Paolo Rosi
venerdì, 18 settembre 2026 alle 22:42
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Prima vittoria stagionale e tre punti pesanti per il Monza. Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A disputato all'U-Power Stadium, i brianzoli si impongono per 2 a 1 contro il Sassuolo al termine di una sfida combattuta.
A decidere il match è la prestazione di Gustavo Varela, autore della doppietta che lancia i padroni di casa: l'attaccante sblocca il risultato al 51° minuto e raddoppia su calcio di rigore al 63°. Nel finale il Sassuolo prova a riaprire i giochi con la rete di Vasilije Adžić all'88°, ma il Monza resiste fino al triplice fischio.
Con questo successo, il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato salendo a quota 4 punti in classifica, mentre il Sassuolo resta fermo a 7 punti.

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