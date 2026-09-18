Serie A, il Monza supera 2 a 1 il Sassuolo e conquista la prima vittoria stagionale

Federico Ricci, ex giocatore della Roma, oggi attaccante del Sorrento, si è raccontato in una lunga intervista concessa a LaCasadiC.com, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera: dagli inizi...
Nuove opportunità per i biglietti in casa giallorossa. La società ha annunciato l'uscita del primo pack stagionale che racchiude tre appuntamenti casalinghi allo stadio Olimpico tra campionato e coppa...
Oggi, alle ore 18:30, presso il Teatro Sala Umberto in Via della Marcede 50 a Roma, è andata in scena la presentazione del libro "Il Metodo Vincent(e)", di Vincent Candela e Mara Pacifico, con Frances...
Lo scontro diretto contro l'Inter è sempre più vicino. Domani, alle ore 18, la Roma affronterà all'Olimpico la squadra campione d'Italia in carica. Il club giallorosso, tramite un comunicato, ha reso...
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