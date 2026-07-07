Caso Balogun, lettera degli eurodeputati: «Indagare sul presidente Fifa Gianni Infantino»

Il caso della squalifica revocata all'attaccante Usa Balogun arriva anche al Parlamento Europeo. Un gruppo di eurodeputati ha infatti avviato un'iniziativa per chiedere un'indagine sul ruolo del presidente della Fifa, Gianni Infantino, e verificare se sulla decisione abbiano pesato pressioni provenienti dall'amministrazione americana. Gli europarlamentari Barry Andrews, Lara Wolters e Niels Fuglsang, hanno chiesto ai colleghi di sottoscrivere una missiva indirizzata alle 27 federazioni calcistiche dell'Unione europea, sollecitandole ad attivarsi formalmente nei confronti della Fifa. «Vi scriviamo per invitarvi a cofirmare una lettera indirizzata alle 27 federazioni calcistiche dell'Unione europea. Un'indagine per accertare se il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una partita inflitta in seguito al cartellino rosso mostrato al calciatore della nazionale maschile degli Stati Uniti Folarin Balogun e se eventuali pressioni dell'amministrazione statunitense abbiano avuto un ruolo nella decisione».

(adnkronos)