UFFICIALE: Mancini rinnova fino al 2029 (COMUNICATO)

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Torna a parlare Gian Piero Gasperini, che alle ore 14 dalla sala stampa del Fulvio Bernardini terrà la prima conferenza stampa della stagione. Tanti i temi: dai rinnovi al mercato fino all'inizio di q...
Ora è anche ufficiale: Bryan Cristante ha rinnovato con la Roma fino al 2028. Questo il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante f...
La Roma pianifica un doppio colpo di altissimo livello per rinnovare le proprie corsie esterne offensive. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, la dirigenza giallorossa sta spingendo per assicurars...
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