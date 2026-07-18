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UFFICIALE: Mancini rinnova fino al 2029 (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di FedericoL
sabato, 18 luglio 2026 alle 13:51
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Dopo Cristante, arriva l'ufficialità del rinnovo anche per Gianluca Mancini, che prolunga con i giallorossi fino al 2029. Il comunicato del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!"
(asroma.com)
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