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UFFICIALE: Cristante rinnova fino al 2028 (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di FedericoL
sabato, 18 luglio 2026 alle 13:49
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Ora è anche ufficiale: Bryan Cristante ha rinnovato con la Roma fino al 2028. Questo il comunicato del club giallorosso:  "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927. Congratulazioni, Bryan!"
(asroma.com)
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