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Trigoria, Pellegrini arrivato al Fulvio Bernardini: si cerca l'intesa sul rinnovo (FOTO)

22/06/2026 alle 16:26.
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Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora incerto. Il centrocampista cresciuto nella Roma non ha ancora trovato un accordo sul suo rinnovo di contratto e proprio oggi, l'ex Sassuolo ha raggiunto Trigoria per partecipare al summit che avrà luogo con il nuovo ds Tony D'Amico. Di ritorno dalle sue vacanze, Pellegrini ora vuole risolvere il rebus legato alla sua permanenza nella Capitale.