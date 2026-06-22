Trigoria, Pellegrini arrivato al Fulvio Bernardini: si cerca l'intesa sul rinnovo (FOTO)

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora incerto. Il centrocampista cresciuto nella Roma non ha ancora trovato un accordo sul suo rinnovo di contratto e proprio oggi, l'ex Sassuolo ha raggiunto Trigoria per partecipare al summit che avrà luogo con il nuovo ds Tony D'Amico. Di ritorno dalle sue vacanze, Pellegrini ora vuole risolvere il rebus legato alla sua permanenza nella Capitale.

? Anche Lorenzo #Pellegrini arrivato a #Trigoria per il summit



? Il futuro sul rinnovo del centrocampista dell’#AsRoma è ancora incerto: si cerca l’intesa con il nuovo ds Tony #DAmico pic.twitter.com/Nkw7Pk55ze — laroma24.it (@LAROMA24) June 22, 2026



