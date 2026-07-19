Trigoria, nuovo striscione dopo il caso Celik: “Teniamoci stretto Lorenzo” (FOTO)

🟡🔴 Nuovo striscione dei tifosi della #ASRoma fuori da #Trigoria. Dopo il caso #Celik, l’appello alla società è chiaro: blindare Lorenzo #Pellegrini e non ripetere gli errori del recente passato 🔗 pic.twitter.com/ynBemrzR0A— laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Tre o meglio ancora quattro innesti per rafforzare una squadra che ha chiuso al terzo posto la scorsa stagione. Gasperini si conferma il più lucido, dentro e fuori Trigoria, ne...
Sempre il solito problema. "Speravo che l'ingresso in Champions League avrebbe risolto la questione del fair play finanziario, ma non è così". La stagione romanista riparte con le parole del tecnico G...
La nuova Roma prende forma anche fuori dal campo. Durante l’amichevole di questa mattina tra la prima squadra e la Primavera, terminata 6-0 per gli uomini di Gian Piero Gasperini, Tony D’Amico è stato...
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