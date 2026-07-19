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Trigoria, nuovo striscione dopo il caso Celik: “Teniamoci stretto Lorenzo” (FOTO)

Trigoria e dintorni
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 10:39
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Nuovo messaggio dei tifosi romanisti all’esterno del centro sportivo di Trigoria. Dopo il caso legato a Zeki Celik, sfumato a parametro zero nonostante un rinnovo che sembrava ormai definito prima della firma con la Juventus, questa volta il pensiero della piazza è rivolto a Lorenzo Pellegrini. Sul nuovo striscione comparso fuori dai cancelli del quartier generale giallorosso si legge:
Fare un errore può succedere… Ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!
Un chiaro invito alla società a non perdere anche l'ex capitano giallorosso. Dopo i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, quello di Pellegrini rappresenta infatti l'unico dossier ancora aperto. I tifosi chiedono alla Roma di evitare un nuovo caso come quello di Celik e di blindare il numero 7, ritenuto ancora un punto di riferimento per presente e futuro del club.

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